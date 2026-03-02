Iranul ridică steagul roșu peste cupola Moscheii Jamkaran

Sursă: realitatea.net

Steagul roșu a fost arborat duminică peste cupola Moscheii Jamkaran, din orașul sfânt Qom, din Iran. Acesta nu este un simplu drapel, ci un simbol puternic prin care autoritățile de la Teheran transmit că urmează represalii puternice.

În tradiția șiită, steagul roșu semnifică sângele vărsat pe nedrept și datoria morală de a-l răzbuna.

Originea acestui simbol este legată de bătălia de la Karbala, unde Hussein ibn Ali, nepotul Profetului Muhammad și cel de-al treilea imam șiit, a fost ucis.

Mesajul transmis este unul clar: momentul negocierilor a trecut, iar răspunsul va fi unul ferm.

Potrivit credinței șiite, atunci când acest steag este ridicat deasupra Moscheii Jamkaran, loc considerat strâns legat de revenirea figurii mesianice Al-Mahdi, autoritățile iraniene semnalează că un act grav a fost comis împotriva națiunii și că va exista o reacție pe măsură.

Nu este pentru prima dată când este făcut un astfel de gest. Printre momentele recente în care steagul roșu a fost arborat se numără:

Răspunsul după uciderea lui Qasem Soleimani (2020): În urma asasinării generalului de către forțele americane, steagul a fost ridicat, iar ulterior Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra unor baze militare americane din Irak.

Atentatul de la Kerman (2024): După exploziile soldate cu numeroase victime, același simbol a fost arborat, indicând intenția autorităților de a răspunde dur celor considerați responsabili.