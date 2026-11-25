Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei, susține că Nicușor Dan a întârziat intenționat prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
Fostul premier Ludovic Orban a publicat un mesaj pe Facebook în care îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru că nu a făcut public raportul promis despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Orban, care a fost consilier al șefului statului, afirmă că documentul ar fi trebuit să clarifice un subiect de mare interes public.
„Există un singur vinovat. Cel care a promis de un an și jumătate că va prezenta un raport despre anularea alegerilor. Cel care în fiecare apariție publică în care a fost chestionat pe subiect a repetat promisiunea că va face public acest raport. Cel care a creat o așteptare foarte mare în societate cu privire la acest raport, care ar fi trebuit să clarifice un subiect atât de fierbinte”, a scris Orban.
Politicianul susține că nu mai poate stabili dacă întârzierea este cauzată de o greșeală sau de o intenție deliberată. „Încep să cred din ce în ce mai mult că a făcut-o intenționat, cunoscând foarte bine consecințele neprezentării unui astfel de raport”, a adăugat președintele Forței Dreptei.
Reacția Administrației Prezidențiale
Administrația Prezidențială a reacționat la conferința de presă organizată de AUR, în cadrul căreia reprezentanții partidului au prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Instituția susține că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică și că majoritatea întrebărilor ridicate de partid își găsesc deja răspunsul în decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.
Unul dintre argumentele invocate în raportul AUR este că CCR nu avea competența de a anula întregul proces electoral. Administrația Prezidențială contrazice această interpretare și face trimitere la articolul 2 din Constituție, care prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a suveranității, dar și la articolul 146, litera f), care stabilește atribuțiile Curții Constituționale în verificarea procesului electoral.