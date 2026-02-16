Măsuri de relansare a economiei propuse de PSD
O şedinţă a coaliţiei este aşteptată la începutul acestei săptămâni
Adrian Câciu, fost ministru de finanțe, preciza că recesiunea tehnică înregistrată la finalul anului trecut indică o contracție majoră a economiei românești.
Tot ieri, ministrul agriculturii, Florin Barbu, anunța că va prezenta un proiect prin care adaosul comercial să fie plafonat la 20% la toate alimentele, în cazul în care inflația este mai mare de 5%.
El a mai spus că nu va aviza ordonanța pentru diminuarea cheltuielilor cu 10%, pentru că reduceri au fost făcute în minister și anul trecut.
Florin Barbu spunea că la fel vor proceda și miniștrii sănătății și energiei, motiv pentru care premierul Ilie Bolojan a cerut o discuție în coaliția de guvernare. Şi purtătoarea de cuvânt a executivului,
Ioana Dogioiu a confirmat că o şedinţă a coaliţiei este aşteptată la începutul acestei săptămâni.
Sursa: Realitatea Din PSD
