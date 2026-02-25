Momente tensionat la conferința lui Bolojan: premierul a evitat întrebările presei

Sursă: realitatea.net

Ipocrizie uriașă din partea premierului Ilie Bolojan față de jurnaliști în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul s-a eschivat din a răspunde întrebărilor primite din partea presei. Mai mult, în loc să le dea explicații, premierul care i-a sărăcit pe românii a răspuns de nenumărate ori: "Mi-ați pus mai multe întrebări".

Riscurile de neconstituționalitate

Reporter: Vă rog să ne spuneți totuși, domnule prim-ministru, dumneavoastră ați vrea să răspundeți primul și să ne explicați de ce v-ați asumat aceste riscuri de neconstituționalitate, dacă ele sunt clar subliniate de aceste instituții. Chiar dacă nu le-au susținut în ședință, există în avize aceste semnale de alarmă.

Ministru (intervenție): Dați-mi voie să răspund eu... Suntem în a treia procedură de avizare a acestui proiect de act normativ. Alte observații nu s-au făcut.

Reporter: Domnule premier, aș fi vrut să-mi răspundeți și dumneavoastră.

Bolojan: Am convenit să puneți o întrebare. Vi s-a răspuns cât se poate de clar și, în afara precizărilor corecte făcute de domnul ministru, cred că lucrurile au fost cât se poate de clare.

Reporter: De ce v-ați asumat acest risc de neconstituționalitate și de ce nu ați preluat nici măcar propunerea cu privire la persoanele cu handicap?

Bolojan: Vă rog, dacă aveți altă întrebare. Vă rog.

Modele externe și amenzi

Bolojan: Deci sunt niște modele pe care le-am preluat din alte state și le punem în practică în sensul întăririi acestei capacități de a încasa aceste amenzi. Vă rog.

Reporter: Dar ați renunțat, da, la majorarea cu până la 60%?

Bolojan: Mulțumesc foarte mult. V-a explicat domnul ministru. Vă rog. Nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt.

Ministerul Educației și vizita la Bruxelles

Reporter: Domnule premier, în curând vă expiră mandatul interimar la Ministerul Educației. Când vom avea o nouă nominalizare? Dacă îl veți nominaliza pe Mihai Dimian și, de asemenea, cu ce mandat veți merge la Bruxelles pentru discuția cu președinta Comisiei Europene?

Bolojan: Mi-ați pus mai multe întrebări...