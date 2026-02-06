Ninel Peia, despre scenariul alegerilor anticipate: „Călin Georgescu este un martir al neamului românesc. Doar el poate scoate țara din acest haos”

Senatorul Ninel Peia susține că alegerile parlamentare anticipate sunt puțin probabile în actualul cadru legislativ, însă afirmă că există șanse pentru alegeri prezidențiale anticipate, iar în locul lui Nicușor Dan să fie pus Călin Georgescu, potrivit Realitatea Plus.

Senatorul Ninel Peia susține că alegerile parlamentare anticipate sunt puțin probabile în actualul cadru legislativ, însă afirmă că există șanse pentru alegeri prezidențiale anticipate, iar în locul lui Nicușor Dan să fie pus Călin Georgescu, potrivit Realitatea Plus.

Întrebat cât de fezabil este scenariul alegerilor parlamentare anticipate, scenarii lansate atât de liderul AUR, George Simion, dar și de președintele interzis Călin Georgescu, senatorul a declarat:

Ninel Peia: „Călin Georgescu este un martir al neamului românesc”

„Adevărata întrebare nu este dacă trăim într-o democrație, ci dacă mai trăim ca ființe conștiente. Pentru că o societate care cere liniște în loc de adevăr nu se apără, se pregătește să abdice. Domnul Călin Georgescu este un martir al neamului românesc și numai el poate să scoată țara din acest haos. Poate să ridice țara cu capul în bătaia furtunii ca să recăpătăm respectul lumii. Din păcate, alegeri anticipate nu vor fi niciodată în România pe acest sistem legislativ, dar în România, așa cum am mai spus-o de multe ori, vor fi alegeri la prezidențiale anticipate”, a subliniat Ninel Peia.

De asemenea, politicianul a explicat că cererea pentru suspendarea lui Nicușor Dan a fost deja depusă, iar acum așteaptă să vadă ce decizie vor lua social-democrații, fiindcă doar cu ajutorul lor Nicușor Dan va putea fi dat jos.

„Eu, ca senator al României, împreună cu grupul PACE și cu susținerea colegilor de la AUR, am inițiat cererea de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan. Așteptăm ca PSD să se hotărască ce vor face și dacă vor respecta voința românilor. După ce această cerere de suspendare se va vota în Parlament, și asta se poate numai cu ajutorul PSD, pentru că numai așa se vor obține 255 de voturi, poporul va hotărî dacă îl va da jos pe Nicușor Dan sau nu, pentru că votul nu e la noi, ci este la popor. Trăim într-o democrație.

„Nicușor Dan nu va prinde sfârșitul anului în funcția de președinte”

Apoi, după ce Nicușor Dan va pleca acasă și am spus-o de multe ori că nu îl va apuca sfârșitul anului din funcția de președinte al României, vor fi alegeri anticipate și România va avea cu adevărat un președinte care-și iubește țara. Și acesta este Călin Georgescu. Cei care ar putea vedea adevărul se simt singuri, marginalizați, ridiculizați. Și cei care respectă reguli și avertismente sunt lăudați ca cetățeni modele. Asta este guvernarea actuală în România”, a declarat Ninel Peia.

Pentru suspendarea președintelui este nevoie de votul majorității parlamentarilor. Dacă propunerea este adoptată, urmează un referendum național în care cetățenii decid dacă șeful statului este demis sau nu. În cazul unei demiteri prin referendum, Constituția prevede organizarea de alegeri prezidențiale anticipate.