SUA au pierdut sau avariat 81 de aeronave militare în conflictul cu Iranul

Publicat 8 oct. 2026, 14:45 Sursă realitatea.net

Statele Unite au înregistrat pierderi și avarii la 81 de aeronave militare în valoare de până la 3,3 miliarde de dolari în urma operațiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit datelor Serviciului de Cercetare al Congresului.

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