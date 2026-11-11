Șase persoane din Bistrița-Năsăud au murit după ce au fost diagnosticate cu pneumonie. DSP a raportat 2.380 de infecții respiratorii într-o săptămână.
Pneumonia și infecțiile respiratorii continuă să afecteze populația din județul Bistrița-Năsăud. Șase persoane diagnosticate cu pneumonie au murit într-o singură săptămână, potrivit celor mai recente date prezentate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bistrița-Năsăud.
Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în perioada 19–25 februarie, 97 de persoane au avut nevoie de internare în spital din cauza afecțiunilor respiratorii.
Mii de cazuri de infecții respiratorii și sute de pneumonii în Bistrița-Năsăud
Raportul DSP Bistrița-Năsăud arată că, în intervalul analizat, la nivelul județului au fost înregistrate 2.380 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare.
În aceeași perioadă, medicii au raportat 274 de cazuri de pneumonie și 25 de îmbolnăviri de gripă.
Dintre persoanele afectate de aceste afecțiuni, 97 au necesitat spitalizare, ceea ce evidențiază presiunea pe care bolile respiratorii o exercită asupra sistemului medical.
Șase decese provocate de pneumonie, într-o singură săptămână
Cele mai grave date din raportul săptămânal al DSP vizează cele șase decese înregistrate în rândul persoanelor diagnosticate cu pneumonie.
Potrivit statisticilor, victimele făceau parte din următoarele categorii de vârstă:
O persoană avea între 15 și 49 de ani;
O persoană avea între 50 și 64 de ani;
Patru persoane aveau peste 65 de ani.
Datele arată că persoanele vârstnice au fost cele mai afectate de formele grave ale bolii.
Numărul îmbolnăvirilor și al deceselor raportate într-un interval atât de scurt readuce în atenție riscurile asociate pneumoniei și infecțiilor respiratorii, în special în cazul persoanelor vulnerabile.
Raportarea DSP Bistrița-Năsăud surprinde situația epidemiologică din ultima săptămână analizată, respectiv 19–25 februarie 2024.