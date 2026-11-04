Ana Maria Păcuraru: Paradoxul fiscal al nopții americane

Publicat 4 nov. 2026, 14:43 Sursă realitatea.net

Ironia nopții electorale americane e una fiscală. În ultimii ani, marile companii au plecat din California în Texas după o formulă simplă: peste 13% impozit pe venit pentru cei mai bogați într-un stat, zero în celălalt. Așa s-au mutat Tesla, Chevron, Charles Schwab, iar mai nou chiar și Public Storage.

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