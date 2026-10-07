Bărbat de 67 de ani, transportat la spital după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc

Un bărbat de 67 de ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc de pe strada Năsăudului din Bistrița. Acesta a fost găsit inconștient și transportat la spital.
Un bărbat în vârstă de 67 de ani a ajuns la spital, în stare de inconștiență, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Năsăudului din Bistrița. La fața locului a intervenit un echipaj medical, după un apel la 112.
Incidentul s-a produs marți, 6 octombrie, într-un bloc de locuințe de pe strada Năsăudului din municipiul Bistrița. Un apel la numărul de urgență 112 a alertat autoritățile, iar la locul incidentului a fost trimis un echipaj cu medic din cadrul Serviciului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud.
Bărbatul a fost găsit inconștient
La sosirea echipajului medical, bărbatul de 67 de ani era inconștient, însă respira. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost ulterior transportat la spital pentru investigații și tratament.
Potrivit informațiilor relatate de persoane din zonă, bărbatul s-ar fi aflat în vizită și ar fi consumat alcool înainte de a reveni acasă. Ulterior, acesta s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut peste balustrada balconului.
Această informație nu a fost însă confirmată oficial, iar circumstanțele exacte în care s-a produs căderea urmează să fie stabilite.
Intervenție de urgență pe strada Năsăudului
Echipajul medical a intervenit rapid după primirea apelului la 112. Bărbatul a fost preluat de cadrele medicale și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde a continuat să primească îngrijiri medicale.
Incidentul readuce în atenție riscurile accidentelor produse la înălțime, în special în cazul dezechilibrării în apropierea balcoanelor sau a balustradelor.
Autoritățile urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul.