Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii VIDEO

Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii
11 feb. 2026, 13:16
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:16
Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor și refuză să stea de vorbă cu ei după ce a ieșit de la sedința cu președinții Consiliilor Județene.
