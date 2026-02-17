Criză de vaccinare în România: rujeola și alte boli revin în forță. Mii de copii, expuși la riscuri major

Mii de copii, expuși la riscuri majore

Tot mai mulți părinți din România aleg să nu își vaccineze copiii, iar efectele se văd deja: bolile care păreau aproape eradicate revin amenințător. Rujeola, oreionul și rubeola pun din nou viața celor mici în pericol, în timp ce sistemul medical încearcă să evite o nouă epidemie la nivel național.

Imunizarea copiilor se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii. Multe familii refuză vaccinarea fie din lipsă de informații, fie din neîncredere în sistemul medical, fie din motive financiare.

Rezultatul este o scădere alarmantă a acoperirii vaccinale, în special pentru vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă), unde cea de-a doua doză, administrată la vârsta de cinci ani, este tot mai frecvent neglijată.

Tot mai multe familii refuză vaccinarea copiilor

Un studiu recent realizat de Salvați Copiii România arată că doar 47,4% dintre copii au primit prima doză de vaccin ROR. Printre principalele cauze identificate se numără birocrația excesivă, lipsa vaccinării în școli și grădinițe, dificultățile de transport, dar și dezinformarea care circulă masiv pe rețelele sociale și în comunități.

Organizația solicită autorităților să intervină urgent, prin simplificarea raportării vaccinărilor, instruirea personalului medical în comunicarea cu părinții și formarea de echipe locale de sprijin care să promoveze imunizarea și să ofere informații corecte familiilor.

România, aproape 30.000 de cazuri de rujeolă

Datele epidemiologice confirmă gravitatea situației: între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, România a raportat 27.568 de cazuri de rujeolă din totalul de 32.265 din Uniunea Europeană, adică peste 85% din toate cazurile înregistrate în UE.

În perioada 2023–2025, peste 35.700 de români au fost diagnosticați cu rujeolă, majoritatea fiind copii sub 15 ani, iar 30 dintre ei și-au pierdut viața din cauza complicațiilor.

Problemele nu se limitează doar la ROR. Potrivit datelor oficiale, acoperirea vaccinală pentru alte boli prevenibile este la fel de scăzută: Hepatita B – 55%, DTPa – 55%, VPI – 55%, Hib – 55% și vaccinul pneumococic – 54%.

Medicii avertizează că, fără o campanie eficientă de informare și o strategie coerentă de imunizare, bolile care fuseseră aproape eradicate vor reveni în forță, afectând tot mai mulți copii și suprasolicitând sistemul medical deja fragil.