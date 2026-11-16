Cum să reduci factura la încălzire: reglarea termostatului și aerisirea corectă

Factura la încălzire poate fi redusă prin ajustarea termostatului și o ventilație corectă. Scăderea temperaturii cu un grad economisește circa 6% din energia termică.
Modificările minore în modul de utilizare a sistemelor de încălzire pot genera economii semnificative în sezonul rece.
Potrivit Agenției Locale a Energiei Alba, reducerea temperaturii setate la termostat cu un singur grad duce la o economie de aproximativ 6% din energia termică consumată.
Specialiștii recomandă adaptarea temperaturii în funcție de încăpere și de programul zilnic al locuitorilor. Menținerea unui nivel constant, dar optimizat, contribuie la reducerea costurilor fără a afecta confortul.
Obstacole fizice pentru circulația aerului
Ampasarea mobilierului în preajma caloriferelor sau acoperirea acestora cu obiecte împiedică difuzia căldurii. De asemenea, perdelele groase pot bloca fluxul de aer cald către interiorul încăperii.
Pentru o funcționare eficientă, este necesar să se păstreze un spațiu liber în jurul surselor de încălzire. Această practică permite distribuția uniformă a temperaturii și reduce efortul sistemului de încălzire.
Ventilarea și etanșeitatea locuinței
Lăsarea ferestrelor întredeschise pe perioade lungi favorizează pierderile de căldură. Metoda considerată mai eficientă este aerisirea scurtă, cu geamurile deschise complet, combinată cu reducerea temporară a intensității încălzirii.
Starea tehnică a locuinței influențează direct consumul de energie. Garniturile deteriorate ale ferestrelor, ușile neetanșe sau izolația insuficientă permit intrarea aerului rece. Verificarea periodică a acestor elemente și întreținerea centralii termice sunt esențiale pentru menținerea eficienței energetice.