O bistrițeancă, în cursa pentru Guinness World Records!

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 09:52

Silvia Pop și-a propus să să intre în Guinness World Records. Sub deviza „SUNT BUJOR, ajut la croșetat 15 kilometri de covor”, aceasta s-a alăturat unui proiect internațional de amploare.

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