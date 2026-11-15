O bistrițeancă, în cursa pentru Guinness World Records!

Silvia Pop și-a propus să să intre în Guinness World Records. Sub deviza „SUNT BUJOR, ajut la croșetat 15 kilometri de covor”, aceasta s-a alăturat unui proiect internațional de amploare.
Este vorba despre un covor uriaș, croșetat, cu o lungime de 15 kilometri, ce va fi transformat apoi în pături individuale, ce vor fi donate orfelinatelor și căminelor pentru persoane vârstnice.
Proiectul se desfășoară în perioada 7 noiembrie 2026 – 8 martie 2027 și își propune să intre în Guinness World Records prin realizarea unui covor uriaș, cu o lungime de 15 kilometri și o lățime de 1 metru.
Pentru a atinge această dimensiune, este nevoie de aproximativ 375.000 de pătrățele croșetate manual, fiecare având dimensiunea standard de 20 × 20 cm, dar lăsând libertate totală participanților în privința culorilor și a modelelor.
Toate pătrățelele strânse în punctele de colectare vor fi trimise organizatorilor și unite pentru măsurătoarea oficială.
Ulterior, imensul covor va fi desfăcut și transformat în pături individuale, care vor fi donate orfelinatelor și căminelor pentru persoane vârstnice.
„Aveam de ceva timp în gând să fac ceva asemănător pentru orfelinate, spitale și azile pentru bătrânei și copilași.
Așa că am ales să mă alătur acestui proiect internațional deosebit, prin care ne propunem să realizăm împreună un covor impresionant, cu o lungime de 15 kilometri și o lățime de un metru, folosind sute de mii de pătrățele croșetate manual.
Voi croșeta cu drag câteva pătrate, poate chiar păturici și le voi trimite, cu siguranță vor ajunge acolo unde este nevoie.
Eu sunt de părere că putem face un mic gest de iubire oricând și oriunde” – a explicat pentru Bistrițeanul.ro Silvia.