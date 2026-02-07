Destinații din Europa, perfecte pentru o escapadă romantică de weekend de Ziua Îndrăgostiților

Paris și Roma, tăiate de pe lista destinațiilor de Valentine’s Day

În loc să te îndrepți spre locurile romantice obișnuite din Europa pentru o escapadă de weekend de Ziua Îndrăgostiților, de ce să nu călătorești într-o destinație alternativă?

Fondatoarea agenției Palm PR, Emily Keogh, spune pentru National World că „observăm o schimbare reală în această Zi a Îndrăgostiților, îndepărtându-ne de romantismul clasic „bifat pe căsuțe”, precum Parisul și Roma, și către destinații mai atmosferice și mai trăite.”

Ea adaugă: „Barcelona se impune ca o alternativă remarcabilă, invitând cuplurile să încetinească ritmul, să se piardă și să descopere lucruri împreună, fie că este vorba de hoinărirea pe străduțele întunecate ale Cartierului Gotic, de zăbovirea la un vermut într-un bar ascuns sau de a împărtăși tapas până târziu în noapte.”

„Sejurul la Kimpton Vividora Barcelona plasează cuplurile chiar în centrul acelei experiențe — este o poveste de dragoste plină de farmec, energie și autenticitate, exact ceea ce caută cuplurile moderne.”

Există multe destinații de călătorit care sunt adesea trecute cu vederea, dar clasificate drept „substitute” în comparație cu destinații precum Parisul și Roma. De exemplu, Tim Hentschel, CEO și cofondator al Hotelplanner.com, își împărtășește sursele de inspirație pentru vacanțele de Ziua Îndrăgostiților.

În loc de Paris: Lyon, Franța. Adesea numită „Capitala Gastronomică a Lumii”, Lyon oferă aceleași străzi pietruite și plimbări pe malul râului ca și Parisul, dar cu accent pe mâncarea de clasă mondială. Explorați pasajele renascentiste ascunse pentru o aventură urbană cu adevărat romantică.

În loc de Roma: Verona, Italia. La urma urmei, Verona este locul de desfășurare al filmului Romeo și Julieta - este mai mică, mai curată și incredibil de accesibilă pe jos. Puteți savura un pahar de Valpolicella la umbra Arenei Romane, fără agitația haotică a capitalei. Luați funicularul sau plimbați-vă până la Castelul San Pietro.

În loc de Veneția: Annecy, Franța. Cunoscut sub numele de „Veneția Alpilor”, acest oraș are canale turcoaz alimentate de un lac cristalin și este situat în apropierea unor munți acoperiți de zăpadă. Este, fără îndoială, mai pitoresc și mult mai proaspăt în februarie. Puteți face o croazieră romantică pe Lacul Annecy.

Încercați Lanzarote: La puțin peste patru ore de marile orașe europene, clima caldă de iarnă a insulei Lanzarote și frumusețea sa naturală oferă cadrul perfect pentru o escapadă în extrasezon, axată pe conexiune, liniște și experiență comună. Hotelul César Lanzarote, destinația de retragere cu design preferată a insulei Lanzarote, invită cuplurile să încetinească ritmul și să celebreze dragostea într-un cadru în care natura este brută, naturală și profund magnetică. Înconjurat de teren vulcanic și orizontul Atlanticului, acest hotel tip boutique cu 20 de chei oferă un cadru senin și intim.