Doi bărbați reținuți pentru furtul de telefoane și laptop dintr-un liceu din Bistrița

Publicat 9 oct. 2026, 09:27 Sursă Bistrițeanul

Doi bărbați, în vârstă de 34 și 23 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au sustras telefoane mobile și un laptop dintr-un liceu și un birou instituțional din Bistrița.

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