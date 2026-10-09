Doi bărbați reținuți pentru furtul de telefoane și laptop dintr-un liceu din Bistrița

Doi bărbați, în vârstă de 34 și 23 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au sustras telefoane mobile și un laptop dintr-un liceu și un birou instituțional din Bistrița.
Un bărbat de 34 de ani, din Fizeșu Gherlii, și un tânăr de 23 de ani, din Bistrița, au fost reținuți pentru 24 de ore în cadrul unui dosar penal pentru furt calificat și tăinuire. Cei doi se află în arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud și urmează a fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița pentru dispunerea unor măsuri preventive.
Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, în zilele de 24 septembrie și 5 octombrie 2026, bărbatul de 34 de ani ar fi pătruns într-un birou al unei instituții și în vestiarul unui liceu din Bistrița. De acolo a sustras mai multe telefoane mobile și un laptop.
Tânărul de 23 de ani ar fi înlesnit valorificarea unora dintre bunurile sustrase, cunoscând faptul că acestea puteau proveni din săvârșirea unor fapte penale. Prejudiciul total cauzat este estimat la 24.500 de lei.
Polițiștii au recuperat bunuri în valoare de aproximativ 18.000 de lei. Cercetările sunt continuate de Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița, cu sprijinul Serviciului Criminalistic al IPJ Bistrița-Năsăud.