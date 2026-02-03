Lavrov impune condiții pentru pace: Rusia acceptă garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”

NATO avertizează asupra deciziilor dureroase

Rusia va accepta garanții internaționale de securitate doar în cazul în care Ucraina va adopta o poziție favorabilă Moscovei, a declarat recent ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un nou semnal privind dificultatea negocierilor de pace.

Declarația vine în contextul vizitei secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Kiev, unde acesta a transmis că încheierea războiului va presupune „alegeri dificile”, sugerând posibile compromisuri sensibile pentru partea ucraineană.

În discursul susținut marți în Parlamentul Ucrainei, Rutte nu a detaliat natura acestor decizii, însă a subliniat că sprijinul alianței rămâne ferm. „Angajamentul nostru pentru Ucraina este neclintit, dar pacea va necesita sacrificii”, a transmis liderul NATO.

Totodată, Rutte a recunoscut că Rusia nu oferă semnale clare privind dorința reală de a pune capăt conflictului. Cu doar câteva ore înainte de sosirea sa la Kiev, forțele ruse au lansat un nou val de drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Potrivit unei investigații publicate de Financial Times, aliații occidentali au elaborat un plan complex de garanții de securitate pentru perioada post-conflict. Acesta presupune un mecanism de reacție în mai multe etape în cazul încălcării armistițiului de către Rusia.

Conform surselor citate, prima etapă ar include un avertisment diplomatic, urmat, dacă situația persistă, de intervenții ale armatei ucrainene. În termen de maximum 72 de ore, ar putea fi activată o reacție coordonată din partea statelor occidentale.

A doua fază ar implica forțe din așa-numita „Coaliție a voinței”, formată din țări ale Uniunii Europene, Marea Britanie, Norvegia, Islanda și Turcia.

Mark Rutte a subliniat că Ucraina trebuie să aibă certitudinea că tragediile din ultimii ani nu se vor repeta. „Garanțiile trebuie să fie reale. Vor exista trupe pe teren, avioane în aer și nave în Marea Neagră. Statele Unite vor reprezenta principalul sprijin de securitate”, a afirmat acesta.

În paralel, Moscova continuă să transmită mesaje dure. Serghei Lavrov a declarat că Rusia nu va accepta garanții care ar permite menținerea unui regim ostil la granițele sale.

„Dacă Ucraina va fi folosită ca platformă pentru amenințări împotriva Rusiei, astfel de garanții nu pot asigura o pace durabilă”, a avertizat șeful diplomației ruse.

Tensiunile rămân ridicate pe teren. În condiții de ger extrem, cu temperaturi de minus 20 de grade, armata rusă a atacat din nou orașele Kiev și Harkov cu rachete balistice, de croazieră și drone. Bombardamentele au provocat incendii și noi distrugeri ale infrastructurii energetice.

În acest context, perspectivele unei păci rapide rămân incerte, iar negocierile sunt marcate de condiții dure și interese divergente.