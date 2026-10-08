O mamă singură din Bistrița luptă pentru viața ei. Andreea are nevoie de 70.000 de euro pentru un tratament în Viena
Andreea Hurloi, o mamă de 46 de ani din Bistrița / FOTO: Bistrițeanul
Andreea Hurloi, mamă singură din Bistrița, are un cancer rar la sacul lacrimal și are nevoie urgent de 69.000 € pentru tratamentul din Viena.
Andreea Hurloi, o mamă de 46 de ani din Bistrița, trece printr-o luptă cumplită după ce a fost diagnosticată cu o formă foarte rară de cancer la nivelul sacului lacrimal. Are doi copii, de 19 și 15 ani, iar pentru tratamentul de care are nevoie urgentă trebuie să ajungă la Viena. Numai radioterapia cu protoni costă 69.000 de euro, fără a include cazarea, investigațiile și celelalte cheltuieli medicale.
Pentru Andreea, totul a început în urmă cu aproximativ un an și jumătate, cu un simptom care părea, la început, unul banal. Canalul lacrimal al ochiului drept se înfunda periodic, iar femeia mergea la medicul oftalmolog pentru a rezolva problema.
Nimeni nu se aștepta însă ca, în spatele acestui disconfort, să se ascundă o formă extrem de rară de cancer, scrie Bistrițeanul.ro
Astăzi, Andreea are nevoie de ajutor pentru a putea începe cât mai repede tratamentul recomandat de medicii din Austria.
De la un canal lacrimal înfundat la un diagnostic de cancer
Problemele Andreei au început cu aproximativ un an și jumătate în urmă, când canalul lacrimal de la ochiul drept a început să se înfunde.
Inițial, situația nu părea una gravă. Femeia a mers periodic la oftalmolog, unde canalul lacrimal era desfundat.
Ulterior, medicii i-au recomandat să meargă la Cluj pentru o intervenție chirurgicală. Andreea a ajuns la un profesor universitar, iar operația a fost efectuată în luna martie a acestui an.
În timpul intervenției, medicul a observat însă o formațiune care a fost trimisă pentru analiză.
La aproximativ două săptămâni după operație, Andreea a primit vestea care avea să-i schimbe complet viața: analiza biopsiei a indicat existența unei forme rare de cancer la nivelul sacului lacrimal.
Diagnosticul primit de Andreea: o formă rară de cancer
Diagnosticul medical este carcinom scuamos nekeratinizat, bine diferențiat (G1), al canalului lacrimal drept.
Pentru Andreea, vestea a fost un șoc. Inclusiv medicii implicați în cazul său au fost surprinși de rezultat, întrucât simptomele inițiale nu indicau în mod evident prezența unei tumori.
Situația este cu atât mai dificilă cu cât formațiunea se află într-o zonă extrem de sensibilă, în apropierea ochiului.
În acest moment, prioritatea este găsirea unei soluții medicale care să permită tratarea tumorii, dar care să protejeze, pe cât posibil, țesuturile și organele din jur.
Tratamentul de care are nevoie nu se face în România
Medicii i-au recomandat Andreei radioterapie cu protoni, o formă de tratament indicată în cazul său tocmai datorită localizării tumorii.
Radioterapia cu protoni permite o administrare foarte precisă a dozei de radiații asupra zonei tumorale, lucru important atunci când tumora se află în apropierea unor structuri sensibile.
Pentru a găsi un centru medical potrivit, dosarul Andreei, împreună cu investigațiile necesare, a fost transmis către clinici din Spania, Germania și Austria.
Răspunsul favorabil a venit de la Viena. Medicii austrieci au stabilit că Andreea poate urma acolo tratamentul cu protoni.
69.000 de euro pentru 30 de ședințe de radioterapie
Tratamentul recomandat la Viena este unul complex și presupune 30 de ședințe de radioterapie cu protoni, desfășurate pe parcursul a aproximativ șase săptămâni.
Costul tratamentului este de 69.000 de euro.
Această sumă reprezintă însă doar tratamentul medical propriu-zis. Pentru Andreea urmează și alte cheltuieli importante: cazarea pe durata celor șase săptămâni, investigații medicale suplimentare, transport și alte costuri asociate deplasării și tratamentului în străinătate.
Pentru o mamă care își crește singură cei doi copii, suma este imposibil de acoperit din resurse proprii.
Tumora continuă să crească
Una dintre cele mai mari temeri ale Andreei este faptul că boala nu îi permite să aștepte.
În luna iunie, femeia a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală la ochiul drept. Medicii de la Cluj au încercat să îndepărteze cât mai mult din formațiune.
Ulterior, Andreea a sperat că situația se va stabiliza.
Investigațiile recente au arătat însă că lucrurile sunt mai complicate. Medicii din Austria i-au solicitat un nou CT și au constatat că tumora este în creștere.
De aceea, tratamentul trebuie început cât mai repede.
Există riscul să-și piardă ochiul
Localizarea tumorii face ca intervenția medicală să fie deosebit de dificilă.
Andreea a aflat că există riscul de a-și pierde ochiul drept. Mai grav, evoluția bolii îi poate pune în pericol chiar viața.
Tocmai de aceea, radioterapia cu protoni reprezintă pentru ea o șansă importantă de tratament.
În paralel, medicii austrieci i-au transmis că va avea nevoie și de câteva ședințe de chimioterapie. Andreea speră ca acestea să poată fi efectuate în Bistrița, unde ar putea fi decontate.
Andreea își crește singură cei doi copii
Dincolo de diagnosticul medical, povestea Andreei este și povestea unei mame care încearcă să rămână puternică pentru cei doi copii ai săi.
Are 46 de ani și doi copii, în vârstă de 19 și 15 ani, pe care îi crește singură.
În familie există și o poveste cunoscută de comunitatea bistrițeană. Andreea este fiica regretatului Ghiță Hurloi, considerat un simbol al fotbalului bistrițean.
Femeia spune că de la tatăl său a învățat să lupte și să nu renunțe atunci când lucrurile devin dificile.
„Eu cred că va fi bine!”
Andreea a decis să ceară ajutor public abia după ce a aflat cât de urgent este tratamentul și ce costuri presupune.
Nu își dorește să-și lase mama să suporte singură povara financiară. Aceasta s-a oferit chiar să-și vândă locuința pentru a-și ajuta fiica, însă Andreea spune că nu poate accepta ca mama ei să facă un asemenea sacrificiu.
În ciuda diagnosticului și a situației dificile, femeia încearcă să rămână optimistă.
Ea speră că oamenii care vor afla povestea sa vor contribui, fiecare după posibilități, la strângerea banilor necesari pentru tratament și pentru perioada pe care va trebui să o petreacă la Viena.
Cum poate fi ajutată Andreea
Persoanele care doresc să o sprijine pe Andreea pot face donații în conturile bancare puse la dispoziție pentru strângerea fondurilor.
Pentru donații în lei:
HURLOI ANDREEA DIANA
IBAN: RO52 RNCB 0038 0906 2367 0001
SWIFT: RNCBROBU
Banca Comercială Română
Pentru donații în euro:
HURLOI ANDREEA DIANA
IBAN: RO89 RNCB 0038 0906 2367 0014
SWIFT: RNCBROBU
Banca Comercială Română
Și firmele pot contribui prin sponsorizare, prin intermediul Asociației Alex Toma Beclean, care strânge fonduri pentru bolnavii oncologici din județ.
Pentru informații privind contractele de sponsorizare, articolul original indică numerele de contact ale reprezentanților asociației. Potrivit informațiilor publicate de Bistrițeanul.ro, asociația nu percepe comision din donații, iar activitatea sa este desfășurată prin voluntariat.
O cursă contra cronometru pentru tratamentul de la Viena
Pentru Andreea, fiecare zi contează. Tumora este în creștere, iar medicii recomandă intervenția cât mai rapidă.
Ținta financiară este una uriașă pentru o singură familie: 69.000 de euro doar pentru cele 30 de ședințe de radioterapie cu protoni, la care se adaugă costurile pentru cazare, investigații și deplasare.
Andreea speră însă că, prin sprijinul comunității, al oamenilor care află povestea ei și al companiilor care pot contribui, suma necesară poate fi strânsă.
Pentru o mamă care își dorește să rămână alături de copiii săi, această strângere de fonduri nu înseamnă doar bani pentru un tratament. Înseamnă o șansă de a continua lupta cu o boală rară și agresivă.
Andreea are nevoie acum de sprijin pentru a putea ajunge la Viena și pentru a începe tratamentul de care medicii spun că are nevoie urgentă.
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