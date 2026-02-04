Românii au ajuns să renunțe la mâncare pentru a-și plăti facturile

Măsurile draconice ale lui Bolojan îi aduce la disperare

În timp ce facturile la utilități continuă să crească, tot mai mulți români ajung să facă alegeri dramatice pentru a se descurca de la o lună la alta, renunțând la mâncare sau reducând drastic cheltuielile de bază pentru a-și plăti întreținerea, energia și gazele, potrivit Realitatea PLUS.

Românii se plâng că facturile au crescut peste noapte și că nu mai reușesc să țină pasul cu cheltuielile. Potrivit acestora, lumina aproape s-a dublat, întreținerea a ajuns la sume uriașe, iar în case nu au apă caldă sau căldură, deși plătesc tot mai mult. Mulți se uită cu teamă la fiecare lună care vine, pentru că bugetul nu mai acoperă strictul necesar.

Măsurile draconice ale lui Ilie Bolojan i-a adus pe oameni în culmea disperării

De asemenea, românii mai povestesc că sunt nevoiți să taie din cheltuieli ca să supraviețuiască. Unii renunță la haine noi, la mici bucurii sau la orice plăcere personală. Cei cu copii spun că încearcă să nu reducă din mâncare, dar sacrificiile cad pe umerii adulților. Pensionarii recunosc că jumătate din pensie se duce pe medicamente, iar restul abia ajunge pentru facturi și mâncare.

Reducerile, cele mai așteptate

Oamenii mai spun că au ajuns să vâneze reducerile și să aștepte oferte de 50 la sută pentru a umple coșul. Aceștia au tras un semnal de alarmă și le solicită guvernanților sprijin concret, reduceri la taxe și impozite sau vouchere pentru tratamente, nu pentru vacanțe.

Veștile proaste, însă, nu se opresc aici. Din luna aprilie, specialiștii estimează că și prețurile la gaze vor exploda după liberalizarea pieței.