Scandal într-un club din Ploiești, pornit de la nota de plată: clienți și agenți de pază, implicați într-o bătaie. Amenzi de 6.000 de lei

Clienți și agenți de pază, implicați într-o bătaie. Amenzi de 6.000 de lei

Un conflict izbucnit într-un club din municipiul Ploiești, pe fondul consumului excesiv de alcool și al nemulțumirilor legate de nota de plată, s-a transformat într-o altercație între clienți și agenții de pază. Incidentul s-a încheiat cu intervenția poliției și sancțiuni pentru toate persoanele implicate.

Scandalul a avut loc în noaptea de 30 spre 31 ianuarie 2026, la clubul „Carpe Diem”, situat pe Bulevardul Independenței. Potrivit autorităților, doi clienți care consumaseră băuturi alcoolice au intrat într-un conflict verbal cu o angajată și cu administratorul localului, după ce s-au declarat nemulțumiți de suma trecută pe nota de plată și de modul în care au fost tratați.

În urma tensiunilor, personalul a activat butonul de panică, solicitând intervenția firmei de securitate. Agenții au ajuns în momentul în care cei doi părăseau clubul, însă, din cauza comportamentului agresiv și a stării de ebrietate, între părți a izbucnit o confruntare fizică. Pentru a restabili ordinea, agenții au folosit inclusiv spray lacrimogen.

Cei doi clienți au fost conduși ulterior la sediul poliției, unde au refuzat să depună plângeri penale. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că nu se impune emiterea unui ordin de protecție, neexistând indicii privind un pericol iminent.

Ancheta a arătat că principalul motiv al conflictului a fost nemulțumirea unuia dintre clienți față de valoarea notei de plată, pe care a considerat-o disproporționată față de consum, precum și față de atitudinea barmaniței.

Polițiștii au constatat că nu au existat martori relevanți, în afara angajatei care a declanșat alarma. Toate persoanele implicate au fost sancționate conform Legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială, valoarea totală a amenzilor fiind de 6.000 de lei.

De asemenea, angajata localului a fost amendată pentru că a continuat să servească alcool clienților, deși aceștia se aflau într-o stare avansată de ebrietate. În paralel, autoritățile continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru purtare abuzivă.