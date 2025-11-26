Shein, sub lupa Comisiei Europene după descoperirea unor articole ilegale în Franța

Comisia Europeană a cerut platformei Shein să ofere informații detaliate legate de vânzarea unor produse considerate ilegale, în baza obligațiilor prevăzute de Legea privind serviciile digitale. Solicitarea vine după ce în Franța au fost identificate articole interzise puse la vânzare pe site.

În comunicatul transmis miercuri, executivul european precizează că există suspiciuni că modul de funcționare al platformei ar putea reprezenta un risc major pentru consumatorii din întreaga Uniune Europeană.

Ce informații trebuie să transmită Shein

Shein trebuie să furnizeze Comisiei documente interne și explicații despre măsurile folosite pentru a proteja minorii de conținutul nepotrivit și despre procedurile prin care încearcă să prevină apariția produselor ilegale pe site.

În conformitate cu DSA, platformele mari sunt obligate să verifice produsele comercializate de vânzători terți și să elimine sau să blocheze rapid conținutul ilegal.

Potrivit Reuters, autoritățile franceze au cerut chiar suspendarea activității Shein timp de trei luni, după descoperirea unor păpuși sexuale cu aspect de copil și arme interzise listate la vânzare.