Șofer urmărit prin București, amendat cu 6.480 lei și lăsat fără permis 330 de zile, deși verificările nu au arătat nicio neregulă

Șofer urmărit prin București, amendat cu 6.480 lei și lăsat fără permis 330 de zil

Un bărbat de 40 de ani a provocat un adevărat haos în trafic după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor în Capitală. În timpul urmăririi, șoferul a lovit patru mașini, a circulat pe contrasens și a ignorat mai multe reguli de prioritate.

După oprirea sa, polițiștii au verificat atât autoturismul, cât și actele conducătorului auto, însă nu au descoperit nicio neregulă care să explice comportamentul său.

Brigada Rutieră a Capitalei a transmis că: „Precizăm faptul că pe durata urmăririi, conducătorul auto a pus în pericol siguranţa participanţilor la trafic, a acroşat 4 autovehicule în zone diferite, evenimente din care au rezultat doar pagube materiale.

Având în vedere abaterile săvârşite la regimul rutier, bărbatul a fost sancţionat cu amendă în valoare de 6.480 de lei şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 330 de zile pentru abaterile contravenţionale săvârşite în timpul urmăririi (circulaţie pe sensul opus, neoprire la semnalele poliţistilor şi neacordare prioritate auto in repetate rânduri)”.