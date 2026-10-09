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Zimbru de peste 800 kg găsit decapitat în Bistrița-Năsăud, poliția investighează

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat9 oct. 2026, 09:58
Sursătvrinfo

Un zimbru de peste 800 de kilograme, văzut pentru prima dată în luna septembrie în zona Ilvei, a fost găsit joi seară mort și decapitat în județul Bistrița-Năsăud.

Animalul a fost descoperit în zona localității Măgura Ilvei. Echipe ale Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) au intervenit la fața locului pentru a stabili împrejurările morții.

Descoperirea a fost confirmată de prefectul județului, Stelian Dolha. Lipsa capului ridică suspiciuni privind un posibil act de braconaj, însă cauza exactă și circumstanțele decapitării vor fi stabilite prin anchetă.

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Zimbrul fusese observat pentru prima dată pe 23 septembrie, pe Valea Ilvelor, în localitatea Lunca Ilvei, unde păștea printre gospodării. Ulterior, s-a deplasat spre Măgura Ilvei. Localnicii îl descriau ca pe un animal blând, fără comportament agresiv.

Înainte de a fi găsit mort, exemplarul prezentase probleme de sănătate. Reprezentanții DSVSA au intervenit cu o zi înainte, deoarece animalul părea slăbit și avea spume la gură. Zimbrul a fost sedat și i-au fost recoltate probe pentru analize.

Cu câteva zile în urmă, silvicultorul Iosif Buia Pop îl fotografiase și își exprima bucuria de a-l vedea în libertate.

Acest zimbru și-a făcut apariția în fondul cinegetic pe care îl gestionez. Bănuiesc că a venit dintr-o zonă în care au fost reintroduși zimbri, posibil din județul Neamț, dar nu știu sigur de unde a pornit și nici cât va rămâne pe aici.

Mă bucur că am avut prilejul de a vedea un asemenea exemplar în libertate, în mijlocul pădurii. Are o prezență impunătoare și niște dimensiuni pe care fotografia nu le redă cu adevărat.

— a declarat Iosif Buia Pop Iosif Buia Pop

Zimbrul (Bison bonasus) este o specie strict protejată. Autoritățile urmează să stabilească ce a provocat moartea animalului.

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