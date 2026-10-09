Zimbru de peste 800 kg găsit decapitat în Bistrița-Năsăud, poliția investighează

Un zimbru de peste 800 de kilograme, văzut pentru prima dată în luna septembrie în zona Ilvei, a fost găsit joi seară mort și decapitat în județul Bistrița-Năsăud.
Animalul a fost descoperit în zona localității Măgura Ilvei. Echipe ale Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) au intervenit la fața locului pentru a stabili împrejurările morții.
Descoperirea a fost confirmată de prefectul județului, Stelian Dolha. Lipsa capului ridică suspiciuni privind un posibil act de braconaj, însă cauza exactă și circumstanțele decapitării vor fi stabilite prin anchetă.
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Zimbrul fusese observat pentru prima dată pe 23 septembrie, pe Valea Ilvelor, în localitatea Lunca Ilvei, unde păștea printre gospodării. Ulterior, s-a deplasat spre Măgura Ilvei. Localnicii îl descriau ca pe un animal blând, fără comportament agresiv.
Înainte de a fi găsit mort, exemplarul prezentase probleme de sănătate. Reprezentanții DSVSA au intervenit cu o zi înainte, deoarece animalul părea slăbit și avea spume la gură. Zimbrul a fost sedat și i-au fost recoltate probe pentru analize.
Cu câteva zile în urmă, silvicultorul Iosif Buia Pop îl fotografiase și își exprima bucuria de a-l vedea în libertate.
Zimbrul (Bison bonasus) este o specie strict protejată. Autoritățile urmează să stabilească ce a provocat moartea animalului.