Cristiano Ronaldo, suspendat de Federația Portugheză de Fotbal

Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu de Federația Portugheză de Fotbal, în urma deschiderii unei proceduri disciplinare legate de incidente petrecute pe 7 octombrie 2026.
Federația Portugheză de Fotbal a anunțat suspendarea provizorie a lui Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani. Măsura vine după ce s-a deschis o procedură disciplinară.
Procedura a fost inițiată în urma unor incidente petrecute pe 7 octombrie 2026. Starul portughez se află acum în așteptarea verdictului final al comisiei competente.
Cristiano Ronaldo a revenit în fotbalul de club vineri, după o pauză internațională controversată cu Portugalia, și a marcat primul gol în victoria echipei Al-Nassr împotriva lui Diriyah cu 3-0 în Liga Pro Saudită.
Victoria a plasat campioana en-titre la egalitate de puncte în spatele liderului Al-Qadsiah la golaveraj în etapa a opta.