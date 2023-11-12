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Sport· 2 min citire
Volei masculin: Arcada Galaţi s-a calificat în premieră în grupele Ligii Campionilor
Volei masculin: Arcada Galaţi s-a calificat în premieră în grupele Ligii Campionilor
Roland Gergye, cu 12 puncte, a fost cel mai bun jucător
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