Bună seara dragi telespectatori Realitatea PLUS, bună sera dragi ascultători RFM, bună seara dragă Diaspora. Ucraina a avut parte de o noua noapte de teroare, la care au fost martori îngroziți și romanii de la granița. Va mărturisesc, cu greu am putut urmări filmările cu atacul de ieri. Nici nu vreau sa îmi imaginez cum ar fi sa le trăiesc în direct, de la fața locului. Dar să nu deznădăjduim și nici sa declanșăm isteria națională. Deși șeful NATO a reiterat iar ca trebuie sa fim pregătiți pentru un război de lunga durată, tara noastră este apărată cu toată forța și determinarea de aliați. Din păcate vedem tot mai multa violență, pe toate palierele societății.

Trăim o pandemie de ură, de corupție, de ateism. Și nu e de mirare ca în prim-planul politicii, gata sa se cațere pe scara haosului, apar lideri care se cred Mesia națiunii. Dar în loc de normalitate și pace, promovează extremismul și rebeliunea față de orice formă de guvernare. Asistăm la un atac agresiv la adresa statului de drept, fapt ce nu poate decât adânci crizele suprapuse pe care le traversăm. Doar jumătate dintre părinții care muncesc în străinătate spuneau la începutul verii că au în plan să vină acasă în vacanța de vară să-și vadă copiii, arată un studiu. De ani de zile de când românii pleacă din țară definitiv – 50.000 doar anul trecut, potrivit Institutului Național de Statistică – s-a redefinit și noțiunea de familie pentru sute de mii de copii care își văd părinții doar o dată pe an în persoană, alteori și mai rar. Familii de vacanță. Câți copii sunt mai exact în această situație? E o întrebare pentru care statisticile oficiale nu vin cu un răspuns exact: – 75.000, spune Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului; – 160.000, dădeau ca număr inspectoratele școlare; – peste 530.000 estima Organizația „Salvați Copiii”, incluzând și părinții care fac munci sezoniere, adică pleacă câteva luni pe an. Nici să îi numărăm nu reușim, dar ne miram că vedem tot mai multă violență în școli, pe stradă. Consumul de droguri a scăpat total de sub control și mi-e teamă că nu vom reuși să îl limităm prea curând. Presa viuește de cazul Pascu, dar acesta nu ar fi primul care scapă nepedepsit după ce s-a urcat drogat la volan. Mihai Zaharia Munteanu, fost jurnalist, pare a fi primul român care este iertat pentru infracțiunea de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Asta pentru că, la 4 ani după ce a fost prins drogat la volan, el nici măcar nu a fost audiat de procurori, care au făcut totul pentru a tergiversa cercetările. Munteanu are, de altfel, și un trecut tumultos, fiind acuzat de tâlhărie. Și atunci a scăpat tot basma curată. Mai mult, după acest episod, Munteanu ar fi recidivat și a snopit în bătaie o ziaristă. De ce se petrec toate acestea? Pentru că am învestit cu prea multă putere politicieni slabi, trădători, fără coloană vertebrală, ne-am condamnat singuri. Unii fură, alții ne vând pe câțiva arginți, unii nu au empatie față de popor și nu le pasă decât de ei și de ai lor. Nu toți sunt așa, dar avem atât de multe exemple negative încât am ajuns să privim cu neîncredere în oferta oricărui partid. Chiar și astăzi, un primar dintr-o localitate Teleorman care a încercat să violeze o adolescentă. Mai mult, edilul, stăpân peste polițiști, a trecut și la amenințări la adresa fetei, dar și a iubitului acesteia. Cum să avem pretenții că ne facem bine ca națiune cu astfel de specimene? Este scandal și în AUR, după ce au apărut acuzații făcute de o adolescentă care spune că ar fi fost violată când participa la Școala de Vară a partidului. Este drept, în curs se desfășoară o anchetă, dar situația se complică foarte mult. Deși liderii AUR spun că este vorba despre o înscenare, eu cred că sunt destule semne de întrebare legate de acest incident. Mi-e greu să nu analizez tot ce se întâmplă în lumina a ceea ce urmează să se întâmple anul viitor. Nu doar la noi, ci și pe întreg flancul estic, vor fi alegerile care vor schimba destinul Europei și vor trasa coordonatele pentru noile politici din această zonă a lumii. Înainte de orice, eu cred însă că a venit momentul curățeniei generale în această țară. Nici nu mai contează de unde începem, ci doar să o pornim, căci multă muncă ne așteaptă de acum înainte. Ne dorim o țară puternică, cu instituții de forță și o justiție care să poata impună ordinea în societate, un stat capabil să reziste oricărei ingerințe externe. Dar… doar vrem și atât. Nu ne unim eforturile în această direcție, nu vrem să vedem că sunt soluții, nu toate simple, care pot fi aplicate pentru a însănătoși fibra acestui neam care și-a pierdut direcția și demnitatea, care este tratat cu prea puțin respect față de vecinii, ori de micile puteri…care se vor mari în noua ordine mondială. Apreciez că procurorii DNA s-au trezit, chiar și acum, cu câteva luni înainte de alegerile vitale de anul viitor. Cristian Plută, adjunctul Administrației Spitalelor București care a fost vizat de perchezițiile desfășurate azi e anchetat pentru că ar fi luat șpagă pentru angajarea directorului de la Spitalul Colentina și la acordarea de contracte de achiziții. Tot el a strâns o avere impresionantă în ultimii ani: a cumpărat trei terenuri, o casă și a strâns 25.000 de euro în doi ani, în timp ce era directorul de investiții al instituției. Asta în timp ce pacienții nu au medicamente și urlă de durere în saloane după operații, ori nu au acces la servicii medicale de calitate. Colcăie corupția în ministerul turistului Rafila, care a tăiat cu nonșalanță sute de milioane de euro din investițiile pentru spitale. Așa nu se mai poate, stimați lideri ai coaliției, care aveți soarta țării în mâini. Debarasați-vă de specimenele care nu fac altceva decât rău nu doar românilor, ci și partidelor din care faceți parte. Altfel, extremiștii vor mușca fără milă din procentele voastre tot mai mici pe zi ce trece. Și dacă nu înțelegeți, dragi români, dar și politicieni , Frumos ne învață părintele Proclu Nicău, ucenic al marilor duhovnici români Ilie Cleopa și Paisie Olaru: „Chiar de este cineva conducător al lumii, Duhul Sfânt i-a dat luminare, dar nu-i a lui, a omului. Dumnezeu i-a dat-o, ca să conducă. Iar cu i s-a dat mult, mult i se va cere! Cei care fac facultate, ajung să ia post fie în mănăstire, fie în lume; și dacă acel post îl fac să fie spre slava lui Dumnezeu, le este de folos. Dacă cineva are luminăție, această persoană învață carte chiar dacă nu crede în Dumnezeu, și ajung unii chiar conducători mari; nu pentru că vor ei sa ajungă mari, ci pentru că Duhul Sfânt le dă luminarea. Iar Duhul Sfânt lucrează prin oameni; dacă ei fac activitatea lor spre slava lui Dumnezeu, se mântuiesc. Chiar de este cineva conducător al lumii, Duhul Sfânt i-a dat luminare, dar nu-i a lui, a omului. Dumnezeu i-a dat-o, ca să conducă. La unii le-a dat Dumnezeu să conducă Biserica; patriarhul sau mitropolitul nu-i oricine. Luminația unuia nu o are celălalt. Îmi dădea și mie așa, dar eu nu am dus o viață de pocăință, curată, și un părinte spune: „toți care curăță inima…”; pe măsură ce am curățit inima, Dumnezeu pune ceva minunat acolo. Sunt unii, de mici Dumnezeu le-a dat luminăție și Duhul Sfânt, prin acele persoane care îi învață școală, le dezvoltă luminăția aceea; adică o înțelege și el, și poate ajuta și pe alții. Și un conducător al lumii, dacă are în minte să iubească adevărul și are milă și de cei necăjiți, câștigă. Luminăția asta o simt stareții, mitropoliții, preasfințiții, patriarhul și toți conducătorii Bisericii și ai țării. Acest dar îl pot folosi și fiecare va fi cercetat la rândul lui: cui i s-a dat mult, mult i se va cere și cui i-a dat puțin, puțin i se va cere. Mi-e frică că o să fiu mustrat. Mi-a dat și mie un talant, nu mai mult, și Mântuitorul are să mă mustre așa: „Un talant Ți-am dat și l-ai îngropat. Dacă dădeai la alții, aveai și tu”. Așa, când văd că vine cineva amărât, trebuie să caut să-i dau un cuvânt bun; dacă nu cunosc, îi spun că nu cunosc, dar ceea ce cunosc, îi spun. Și când vin la mine, eu îi îndrum să meargă la biserică”, este povața părintelui Nicău. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir