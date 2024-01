Alexandra Păcuraru, dezvăluire bombă, de la un fermier: „Mi s-a interzis de către domnul Grindeanu să prezentăm orice problemă care ar atinge interesele Ucrainei”

Încă de la începutul marșului spre București, Alexandra Pacuraru, realizatoarea emisiunii România Suverană, s-a aflat alături de fermieri si transportatori, pentru a le asculta problemele si doleantele. Prezenta în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, Alexandra Păcuraru a facut o serie de dezvăluiri uimitoare despre felul în care participantii la protest au fost supusi unor presiuni.

În cadrul discuțiilor avute cu participanții la protestele fermierilor și transportatorilor, Alexandra Pacuraru a ascultat cererile și nemulțumirile acestora, a semnalat nevoia lor de a fi înțeleși, de a li se da curs doleanțelor și de a beneficia de un tratament corect din partea autorităților. În plus, Alexandra Păcuraru a făcut dezvăluiri uluitoare despre presiunile și constrângerile la care au fost supuși cei implicați în protest.

„Sunt femeie. Sunt mama. Asa ma duc in piata printre oameni. Nu am arme albe, nu sunt agresiva, nu ii pot intimida niciucum. La inceput oamenii au venit cu lacrimi in ochi si mi-au spus ca nu mai pot. Ca le este extraordinar de greu sa piarda si ce au primit mostenire de la parinti, pentru ca au luat credite de la banci, pentru ca nu mai pot dormi cand suna telefonul de la banca, pentru ca nu au cu ce sa returneze acele credite.

Nu au unde sa se spele, nu au conditii minime de igiena. M-au rugat cu cerul si pamantul sa-i reprezint pana la capat. Fac acest lucru, pentru ei.

In schimb in ultima zi au venit si mi-au spus: „Nu imi cere sa spun la microfon ca mi s-a interzis de catre domnul ministru Grindeanu sa prezentam orice problema care ar putea atinge interesele Ucrainei.” Si spun “Cum adica?”. ”Mi-au spus ca nu mai ajungem acasa”, a dezvăluit Alexandra Păcuraru.

”Sunt oameni cu ochi albaștri infiltrați printre noi care ne spun: Nu cumva să pronuntam numele domnului Grindeanu”

„Acesti oameni dorm in camioane, in tractoare, se sacrifica, au copii acasa. Multi dintre ei, am avut un invitat astazi care a si plans. Mi-a spus: ”Alexandra, daca nu imi vindeam jumatate din business eram in faliment. Nu am vrut nici o secunda sa parasesc aceasta tara. Vreau sa le arat ca voi atrage investitii alaturti de mine si voi reusi aici, dar am nevoie de sustinerea voastra. Sunt oameni cu ochi albastrii infiltrati printre noi care ne spun: Nu cumva sa pronuntam numele domnului Grindeanu”, a mai dezvăluit realizatoarea emisiunii „România Suverană”.

„Ceea ce a facut PSD astazi nu este un pumn impotriva noastra. Voi aveti stomacul tare, pentru ca, pentru ca sunteti de mai mult in aceasta breasla. Eu nu am crezut ca voi face vreodata televiziune. Am ajuns sa fac, si in aceste momente atat de greu incercate nu este un pumn dat noua. Ma calesc si eu, imi fac stomacul tare, este un pumn dat lor. Aceste generatii de fermieri tineri, v-ati uitat in ochii lor? Sunt tineri, disperati, care au luat bani de unde au putut, s-au imprumutat, muncesc, nici ei nu stiu cat muncesc, ca de odihnit nu se odihnesc, ca sa-si ia un tractor.

Ne inchid gura noua, celor de la Realitatea Plus, cei care sunt singurii care merg in piata, dam voce oamenilor, ne place, nu ne place, trebuie sa auzim problemele fiecaruia.

PSD nu are ceva cu noi. Nu ne calca in picioare pe noi, aceasta entitate privata media Realitatea Plus, calca in picioare oamenii care sunt in strada astazi. Punct. Nu le mai da nicio speranta. Luandu-ne pe noi din piata, dintre ei, nu le mai da voce. Ii trimite in diaspora, le place acest lucru”, a spus Alexandra Păcuraru.

