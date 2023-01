Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, afirmă că toată lumea credea că în coaliţia de guvernare va fi ”un şir neîntrerupt de certuri”, precizând însă că nu a fost aşa. Boloş a explicat că apar discuţii în coaliţie, ”ca într-o familie”, menţionând că atunci când a fost vorba de decizii pentru români nu a existat o ruptură de logică în aceste hotărâri.

Marcel Boloş a fost întrebat, duminică, la televiziune de știri, despre tensiunile legate de rotativa guvernamentală şi de faptul că PSD ar dori să păstreze anumiţi miniştri, în timp ce PNL nu ar vrea renegocierea acestui acord.

“Este prematur de spus ce se va întâmpla cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Eu ştiu că este o coaliţie matură, aşa cum am spus de nenumărate ori, o coaliţie care a dat rezultate în perioada aceasta de guvernare pentru români. Mai înainte aţi afişat o listă lungă de măsuri cu beneficii sociale pentru români, vedeţi, toate acestea sunt decizii guvernamentale, decizii care au fost luate într-o perioadă de criză pentru români, ca semn de solidaritate şi de responsabilitate faţă de români. Şi, aşa cum am precizat, coaliţia fiind matură, fiind responsabilă, sunt lucruri care se vor decide înainte de termenul fixat în protocol şi se pot schimba foarte multe până la acea dată”, a afirmat Marcel Boloş.



Întrebat dacă ministerul pe care îl conduce va trece la PSD, ce se va întâmpla cu el, Marcel Boloş a răspuns: “E prematur de spus ce se va întâmpla cu mine. Nu cred că este relevant ce se va întâmpla cu mine. Este relevant ce va întâmpla cu coaliţia de guvernare şi cum îşi va duce până la capăt obiectivele pe care şi le-a asumat pentru că la mijloc sunt românii şi deciziile adoptate pentru români şi, mai mult decât atât, responsabilitatea acestor bani europeni pe care îi avem şi care nu se întorc de două ori în istoria noastră, a românilor. Cele 80 de miliarde de euro pe care le gestionăm nu se vor mai întoarce încă o dată în istoria noastră şi ar fi păcat pentru noi, dar şi pentru generaţiile următoare, ca aceşti bani să fie pierduţi şi să iasă din ei ceva ce generaţiile următoare sigur ne-ar critica dur şi pe bună dreptate, că nu am fost în stare să implementăm investiţiile care sunt atât de necesare pentru modernizare”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.



El a adăugat că atât timp cât lupta partidelor este pentru binele cetăţenilor, românii vor avea de câştigat.



“Atâta vreme cât la mijloc este binele românilor şi se discută şi lupta între partidele politice este pentru binele românilor românii au de câştigat. Dar în spate există seriozitatea deciziilor şi a faptelor care s-au întâmplat de-a lungul timpului în coaliţia de guvernare, pentru că toată lumea credea că va fi un şir neîntrerupt de certuri. Dar iată că nu a fost aşa. Sigur că sunt discuţii care apar ca într-o familie, dar nu a fost vorba când au fost de luat decizii serioase pentru români şi pentru interesul românilor nu a fost o ruptură de logică în decizii şi rezultatele se văd, de la majorarea punctului de pensie până la ajutoarele temporare”, a mai explicat Marcel Boloş.