În prăjituri ai nevoie întotdeauna de agenţi de creştere. În timpul coacerii, aceştia produc dioxid de carbon ce va duce la creşterea preparatelor. Bicarbonatul şi praful de copt sunt printre cei mai folosiţi agenţi de creştere. Se folosesc în blaturi, aluaturi, biscuiți, împreună sau numai bicarbonat sau numai praf de copt. Ca aspect, arată aproape la fel, dar sunt foarte diferite și nu se potrivesc unul în locul celuilalt. Astfel că, dacă în rețetă se cere folosirea prafului de copt NU se va pune bicarbonat de sodiu și viceversa.

De ce e bine să pui bicarbonat de sodiu în prăjituri – Când trebuie folosit în locul prafului de copt

Ca să iasă pufoase și gustoase, prăjiturile făcute la cuptor au nevoie de un agent de creștere. Bicarbonatul de sodiu și praful de copt sunt cei mai populari agenți de creștere. Însă, cele două ingrediente nu seamănă foarte mult și trebuie să știi cum le poți folosi.

Bicarbonatul de sodiu este potrivit în rețetele de prăjituri ce au printre ingrediente iaurt sau lapte bătut. El are un gust amar, motiv pentru care nu este atât de potrivit în combinație cu laptele dulce.

Atenție!: Trebuie să știi un detaliu extrem de important pentru a obține prăjituri pufoase și bine coapte. Prăjiturile pregătite cu bicarbonat de sodiu trebuie să fie puse cât mai repede la cuptor. În caz contrar, nu vor mai crește atât cât ar trebuit.

Cei doi agenţi de creştere sunt folosiţi în funcţie de restul ingredientelor din retete. Bicarbonatul de sodiu este o bază şi are un gust amar, de aceea are nevoie de un ingredient acid care să îl contrabalanseze. De obicei, este folosit iaurtul sau laptele bătut. În schimb, praful de copt are şi un ingredient bazic şi unul acid, de aceea gustul său este neutru şi este mai potivit în combinaţie cu laptele. Din acelaşi motiv este mai uşor de folosit în reţetele de prăjituri.

Bicarbonat de sodiu

Când combini bicarbonat de sodiu cu un ingredient umed sau acid (iaurt, ciocolată, lapte bătut, miere) are loc o reacţie chimică prin care se formează nişte bule de dioxid de carbon, care se măresc la temperaturile ridicate din cuptor şi duc la creşterea prăjiturilor. Reacţia are loc imediat ce combini ingredientnele, aşa că prăjiturile care au nevoie de bicarbonat de sodiu în reţetă trebuie coapte cât mai repede, altfel nu vor creşte frumos, scrie unica.md.

Praful de copt

Praful de copt are în compoziţia lui bicarbonat de sodiu, dar şi un agent acid şi unul uscat, cum este amidonul. Spre deosebire de bicarbonatul de sodiu, praful de copt începe să acționeze când ajunge la temperatura cuptorului. Abia atunci, el începe să elibereze dioxidul de carbon ce face ca prăjiturile să crească.

Praful de copt reacționează de obicei în două etape, prima are loc la temperatura camerei, în timp ce sunt amestecate ingredientele, iar a doua are loc în cuptor, în timpul coacerii. Toate sunt foarte importante pentru a obține un blat pufos, aerat sau o prăjitură bine coaptă și crescută, care să nu se lase în tavă după ce e scoasă din cuptor.

Atenție! Praful de copt poate înlocui bicarbonatul într-o reţetă, dar nu și invers. Cele mai multe rețete arată că se pot folosi 2 linguriţe de praf de copt stins cu puţin lapte în loc de o jumătate de linguriţă bicarbonat. Totuși, textura și gustul aluatului vor fi ușor modificate față de situația în care ar fi fost folosit bicarbonatul de sodiu.

Cum înlocuieşti bicarbonatul de sodiu şi praful de copt în reţete

Praful de copt poate înlocui bicarbonatul de sodiu într-o reţetă, dar nu se poate și invers. Praful de copt conține și bicarbonat de sodiu. În plus, bicarbonatul de sodiu nu are aciditatea necesară pentru a lucra de unul singur şi a creşte prăjitura.

Trebuie să verifici dacă ingredientul de creștere mai este bun de folosit – Iată testul:

Amestecă 1 linguriţă de praf de copt cu 80ml apă fierbinte. Dacă praful de copt este bun, atunci reacţia va apărea imediat şi la suprafaţă se vor forma o mulţime de bule.

Testează eficienţa bicarbonatului picurând peste 1 linguriţă de bicarbonat o cantitate mică 3-4 picături de oţet sau suc de lămâie. Dacă ingredientul este bun, ar trebui să se formeze imediat o spumă şi bule de aer.