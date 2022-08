Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD, mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea, a pus toate cărțile pe masă. Acesta a dezvăluit toate motivele pentru care a rupt relația cu Liviu Dragnea, la Culisele statului paralel

C. Ștefănescu: E vreo poză cu mine cu Maior, Coldea, Kovesi? – Cine a stat la masă cu statul paralel

„Cine a stat de fapt la masă cu statul paralel? Care sunt argumentele pentru care Codrin Ștefănescu face acele acuzații la adresa lui Liviu Dragnea? De ce s-a ajuns aici? Ei s-au mai certat in trecut. Și Liviu Dragnea si-a pus tot partidul in cap ca sa-l numeasca pe Codrin secretar general.

Codrin, uită-te în ochii mei. Cu Robert Turcescu și Dan Andronic ai putut să sari anumite răspunsuri. Ai fost prieten si cu tata”, l-a întrebat Anca Alexandrescu pe Codrin Ștefănescu, la Culisele statului paralel.

„Foarte bun prieten cu Horia (Horia Alexandrescu – n.r.)”, a completat Codrin Ștefănescu, actual secretar general al partidului Alianței Pentru Patrie.

„Ai fost alaturi de Liviu Dragnea în momente grele. V-ați certat de mai multe ori. Tot din motive de partid. (…) Te-ai certat și când l-a numit pe Marian Neacșu”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Tot în momente grele peste care am trecut numai eu de fiecare data. Nu din motive de partid. Din motive de lângă partid. Nu ne-am certat de la numiri pe guvern sau de partid. Ai fost și tu acolo. De numiri de lângă partid. În momentul în care siajul ăsta de lângă partid făcea numiri, noi fiind câștigători…”, a declarat Codrin Ștefănescu.

„Codrin, noi doi am trecut impreuna prin foarte multe momente, începând cu Adrian Năstase, apoi Mircea Geoană, Victor Ponta, Liviu Dragnea, cu Viorica Dăncilă. Tu ai mai ramas lângă Viorica Dăncilă, eu nu. Dar în ce conditii te-ai dus să lucrezi acolo, că ai avut acceptul lui Liviu Dragnea. Dar să spui acum că Liviu Dragnea a stat la masă cu statul paralel… Și tu nu? N-ai stat cu oameni din statul paralel la masă? N-ai stat cu nimeni care avea legături cu statul paralel la masă?”, l-a întrebat Anca Alexandrescu.

„Nu! E vreo poză cu mine în case confidențiale? Cu Maior, Coldea, Kovesi, să fim serioși. Îl întrebi exact pe omul care a fost vârful de lance împotriva acestui stat paralel”, a răspuns C. Ștefănescu.

„Ai spus că, la un moment dat, Liviu Dragnea a stat cu niște oameni din statul paralel la masă cu acordul vostru”, i-a mai spus Anca Alexandrescu, iar Codrin Ștefănescu a replicat: „Da , a fost explicația mea logică pentru a găsi o motivare cu el. Ce explic oamenilor în sensul ăsta?”

C. Ștefănescu: Am spus că mă delimitez de relația pe care o am cu Liviu Dragnea – Cine a dorit ruperea de Victor Ponta

„Îți aduci aminte de momentul guvernării Ponta? Când a fost varful statului paralel? De revolta lui Liviu Dragnea și a ta? Și că la un moment dat s-a dorit o rupere de Ponta?”, a mai întrebat Anca Alexandrescu.

„Nu. Ruperea a făcut-o Codrin Ștefănescu, Lia-Olguța Vasilescu, Pleșoianu, Șerban Nicolae, Eugen Teodorovici… Sunt publice informatiile!”, a afirmat C. Ștefănescu.

„Când Liviu Dragnea și Sebastian Ghiță au anunțat că vor candida pentru conducerea partidului? Îți aduci aminte”, l-a mai intrebat A. Alexandrescu.

„In momentul ăsta aveti o problemă de credibilitate. Daca o buna perioadă nu ati spus nimic, ati ascuns această poveste, si dintr-odata ati decis sa o faceti publica… Până acum de ce nu erau valabile argumentele… ”, a observat jurnalistul Mihai Belu.

„Am explicat, nu am ascuns. Pur și simplu am spus că mă delimitez de relația pe care o am cu Liviu Dragnea. Am motivele mele. Daca omul care a fost vârf de lance cu statul paralel (…), care a avut cele mai multe amenintari pe centimetrul patrat, care a stat lângă el tot timpul, cât a fost si in inchisoare, înseamnă că am mii de argumente. Am avut niste discutii cu el si cand a fost in inchisoare”, a replicat C. Ștefănescu.

De ce să cred că erați vârful de lance? Și de Dragnea credeam până când au apărut poze cu Liviu Dragnea”, a comentat Mihai Belu, după care C. Ștefănescu a spus: „Scoateți poze și cu mine, cu Șerban Nicolae și le mâncăm”.

„Când vorbești de bătălia cu statul paralel cu toată caracatița, cu tot ce făceau, cu protocoale secrete, cu condamnări pe bandă rulantă, liste negre, în acea epocă au fost cinci-șase voci, și atât. Ăștia au fost, nu alții. (…) Olguța, da, unul dintre dosarele ei e infiorător… a fost si înregistrată prin propriul televizor acasă. Sunt cinci voci”, a mai spus C. Ștefănescu.

„Eu stiu cum s-au intâmplat lucrurile. Care sunt argumentele și dovezile pe care le ai?”, l-a mai intrebat din nou Anca Alexandrescu.

„Ai vorbit despre lupta impotriva statului paralel. În acea epocă erau câteva voci. (…) Restul au fost niște lași, speriați , oameni timorați, care în timpul ăla chiar se intâlneau cu ei in crame, cântau, în case conspirative… Unele din poze le-a publicat Victor Ponta. Unul dintre participanți. Nu apar eu (…) în acest siaj. Eu am fost acolo, de la revolutie și până atunci.”

„Case conspirative? Au fost publicate?”, a întrebat analistul politic Dorin Iacob, iar Anca Alexandrescu a afirmat:„N-am văzut, nu știu”.

„Ponta a publicat mai multe poze”, a revenit C. Ștefănescu.

„Acum Ponta e bun?”, l-a intrebat Anca Alexandrescu.

Codrin Ștefănescu: „Nu! Sub nicio formă!. (…) Păi Ponta fiind atunci șef de partid, șeful un pic mai mult decât Liviu Dragnea și al nostru, omul care era prim-ministru”.

„Dar nu voi l-ati trimis pe Dragnea în siajul unor intâlniri, ca să vadă ce discută Ponta? Că așa mi-aduc aminte. Că exista o discuție de tipul ăsta”, l-a mai intrebat A. Alexandrescu.

„Da, asta a fost declaratia mea, da. După ce l-am întrebat si am recunoscut public. Declaratia a fost asa. L-am intrebat ce cauti. Lucrurile nu se cunosc inca in opinia publica. Presa nu are anumite informatii despre aceste intalniri, dar in anumite cercuri vor iesi sigur. Va trebui să leexplicăm Ce cauti acolo? Cu atât mai mult cu cât in partid se vorbea ca informatia există clar. O recunoaste Traian Băsescu după, in inregistrarea pe care o face cu Sebi Ghiță. Că se discutau inclusiv lilstele negre, arestările. Îl întreb: Liviu, ce ai făcut acolo? Nu conteaza casa, nu le stiu, ca nu am fost acolo”, a explicat C. Ștefănescu.

„L-am intrebat si pe Liviu Dragnea, că voi vorbiti cu jumătăți de măsură. Ori spuneți, ori nu spuneți! Te-am intrebat cu subiect si predicat niște lucruri”, a intervenit Anca Alexandrescu.

Promisiunea făcută de Liviu Dragnea, în închisoare, lui Codrin Ștefănescu – Influența lui Peter Imre

„Nu știu. Că eu sunt civil, am venit civil direct de la revoluție… Nu am fost in nicio casa conspirativa. Nu știu. De întâlniri știu. Unde s-au dus? Nu stiu, dar știu informatia. Discuțiile lor? Nu știu, dar am informația. E cu totul alta abordare. Civilul ăla, de ani de zile, de la Baricada în decembrie 1989, unde a scapat intamplator, cu viață, are aceeași linie, acelasi comportament, acelasi tip de mesaj, și probabil că și in sistemul asta mai sunt patrioti care au grija ca oameni ca mine sa primeasca macar informatia bruta. (…)

Eu, intrând în clasa politică, am folosit tot ce am aflat ca sa tin linia dreapta si am spus uneori lucrurilor pe nume. (…) Toate erau publice. Nu am spus nimic din acest conflict.

Faptul că am declarat public că mă despart de Liviu Dragnea, și mâine, oficial, voi da o rezoluție în sensul ăsta, am argumentele mele”

A. ALexandrescu: „Îi dai afară pe cei care-și fac poză cu el. Un partid democratic”.

„Nu mai bine isi fac ei partid cu Dragnea? Si se iau de mâna și cu Traian Basescu, pe care-l face el patriot?! (…)

Ne-a șocat pe toți! Pentru mine, epoca Traian Băsescu a fost cea mai cumplită și mai grea din istoria României, a abuzurilor, arestărilor, protocoalelor secrete, in care s-a dat România pe bucăți. Au intrat la puscarie medici chirurgi, antreprenori, oameni politici. (…) 10 ani răi. Să vii tu să spui că ăsta e patriot?! Și eu să fiu de acord cu tine? (…)

Anca Alexandrescu: „Ai făcut niște acuzații. Explică”.

„Explicatia mea e urmatoare: cât a fost la inchisoare, m-am dus singur, nu era nimeni, abandon total. (…) Unii imi explicau permanent lucruri, detalii foarte complicate, am continuat sa cred.

La inchisoare l-am intrebat intre patru ochi, noi doi, cu geamul: Liviu, prietene, ai fost la acest siaj, sunt toate dovezile, vorbesc toti de lângă voi, vorbeste Ponta de lucruri cumplite. Și l-am rugat, daca iesi de aici, te schimbi, iesi din siajul asta, din astfel de combinatii, de prietenii, ții cont de camaraderie, de prieteni, nu mai injunghii pe la spate, nu-ti mai părăsești prietenii pentru că te preseaza ala sau ala, nu mai vii cu Ciolacu, cu academii, iesi din asta. A zis: Da!. Și a ieșit.

Eu spun fac un partid. I-am spus ca fac acest partid pentru toti oamenii, și pentru medici, lăcătuși… (…) Această platformă îți va permite ție, daca te-ai schimbat, sa te sustinem si am si eu garantia 100 la suta că nu mai ai niciun fel de problemă cu siajul ăsta, să candidezi. Iată că nu. Am întrebat public”, a mai relatat Codrin Ștefănescu.

„Ce dovezi ai? S-a intâlnit cu Silviu Predoiu. Ce e rău că s-a întâlnit?”, a intervenit A. Alexandrescu.

„Ai fost in emisiune la noi, dupa inmormântarea prietenului nostru Peter Imre, și ai zis aici că te-ai întâlnit cu niste personaje, inclusiv cu Eduard Hellvig, și ai spus că pornești un război”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„Nu, nu am spus că pornesc un razboi. (…) Am spus ca multi oameni de aici care au venit la inmormântarea lui Peter Imre, cu mult tupeu, oameni cu care eu am avut conflicte radicale, din diferite zone ale sistemului. (…) Mie mi-a crăpat inima atunci, am avut si o problemă emotionala. (…) La iesirea de la inmormantare am spus: o parte dintre cei de aici sunt colaborationisti, delationisti, parteneri (…) , și Peter Imre m-a rugat sa fiu calm, sa pun sabia in teaca, ca si revine fiecare, și am spus Peter, e in regula”, a mai spus Codrin Ștefănescu, la Culisele statului paralel.

„La început, Edi Hellvig era pe punctul să fie schimbat de cei care-l numisera. La inceput, fiind civil, nou sef la SRI, a incercat sa faca lucruri si a fost tocat. Îi trebuia foarte mult o declarație din partea PSD, că era partidul cel mai mare. (…) Peter Imre m-a rugat si mi-a spus: Eduard Hellvig chiar vrea sa faca lucururi dar are nevoie de un tempo, a vorbit ca anuleaza protocoalele secrete… Am iesit după 5 minute si am spus ca, daca asa te tii de cuvant, noi, PSD, iti dam ragaz. Și s-au aliniat toți”, a mai relatat Ștefănescu.

„Și ai mai spus că ulterior nu s-a mai ținut de cuvânt, că a preluat din vechile obiceiuri, de la vechea conducere”,

„Ceea ce au făcut toți”, a adăugat C Ștefănescu.

Întrebat dacă s-a întâlnit cu Eduard Hellvig, Codrin Ștefănescu a negat.

„Niciodată. Singura întâlnire a mea cu Eduard Hellvig în ultimii ani de zile a fost 14 secunde când a intrat la inmormântarea lui Peter Imre”, a răspuns Codrin Ștefănescu, la Culisele statului paralel.