Europarlamentarul Corina Creţu a anunţat, marţi, că România mai are de cheltuit 25% din totalul de fonduri europene alocate pentru exerciţiul financiar 2014-2020 până în luna decembrie şi că în urma unei întrevederi avute cu Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune şi Reforme, a primit asigurări că România nu va pierde bani.

„M-am bucurat să o întâlnesc astăzi pe succesoarea mea în cadrul Comisiei Europene, doamna Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune şi Reforme. În cadrul întâlnirii am discutat despre măsurile planificate de DG REGIO pentru a ajuta România să absoarbă fondurile europene neutilizate. Reamintesc faptul că România mai are de cheltuit 25% totalul de fonduri europene alocate pentru exerciţiul financiar 2014-2020 până în decembrie anul curent. În acest context, doamna comisar Ferreira m-a asigurat că România nu va pierde bani, în sensul că în această perioadă Comisia împreună cu autorităţile române lucrează la identificarea proiectelor ce nu pot fi terminate până în decembrie, urmând ca acestea să fie fazate şi să primească automat fonduri europene pentru lucrări efectuate şi după 2023, dar din sumele alocate României pentru Bugetul 2021-2027”, a scris Corina Creţu într-o postare pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, în această categorie vor intra, cel mai probabil, în principal proiecte de modernizare a căilor ferate şi autostrăzilor care înregistrează întârzieri majore în realizare şi implementare.

Corina Creţu a mai arătat că i-a propus comisarului Ferreira să iniţieze discuţii în cadrul Comisiei Europene pentru extinderea termenelor de depunere a proiectelor şi implementarea PNRR-urilor, dat fiind faptul că un număr mare de state membre se află în întârziere cu depunerea cererilor de plată.

„Am fost informată, în acest context, că Planul de Redresare şi Rezilienţă este în curs de renegociere, în primul rând pentru a se acorda o cotă mai mare pentru instrumentul RePowerEU, adică pentru acordarea de ajutoare pentru populaţie pentru a face faţă exploziei preţurilor la energie şi pentru o cotă mai mare acordată investiţiilor în energia regenerabilă. La final am trecut în revistă obiectivele şi priorităţile pe care le-am demarat în perioada în care am ocupat funcţia de Comisar European pentru Politică Regională şi care au fost continuate de Comisarul Ferreira, aşa încât nicio regiune să nu rămână în urmă. Am fost încântată să aflu impresiile pozitive ale doamnei Comisar ca urmare a vizitelor efectuate în România, la Bucureşti, Alba-Iulia şi Petroşani”, a subliniat Corina Creţu.