Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a făcut un anunț categoric, după apariția focarelor de COVID-19 la Dinamo și CFR Cluj, potrivit realitateasportiva.net

Recent, formația din Ștefan cel Mare a fost decimată de coronavirus, după ce a ajuns la 21 de cazuri, dintre care 18 jucători au fost infectați. De asemenea, campioana României are 15 cazuri, printre care se află și Dan Petrescu.

Mai multe meciuri din Liga 1 au fost amânate din cauza cazurilor de COVID-19 (FCSB – CFR, Astra – Craiova și CFR – Botoșani), însă Ministrul Sportului anunță că se caută în continuare soluții pentru ca actualul sezon să se încheie pe teren.

De asemenea, Ionuț Stroe a tras un semnal de alarmă și critică felul în care cluburile din România au gestionat situația în această perioadă dificilă.

”Trebuie să fixăm foarte bine cauzele și problemele care au generat această situație. Nu mai vorbim de chestiuni izolate, accidente. Cluburile nu s-au protejat și nu și-au protejat jucătorii. S-a înțeles greșit relaxarea. Este neprofesionist să auzi situații în care jucătorii au ieșit în oraș și modul în care nici conducătorii nu purtau măști. Lucrurile păreau a fi în ordine.

Mă gândesc la niște măsuri. Pot dispune cluburile măsuri care să stopeze ceea ce s-a pornit. Trebuie identificate cauzele. Trei meciuri sunt amânate, 3 suspendate, trebuie să lămurim lucrurile, siguranța și sănătatea sportivilor și a tuturor trebuie pusă înainte.

Am discutat, am o comunicare destul de bună și adresez chiar public rugămintea de a acționa foarte ferm în răspuns cu cluburile. Anumite cluburi se ceartă pe puncte, amânarea unor meciuri, iar noi trebuie să protejăm sănătatea. Să se înțeleagă acest lucru. Am încercat tot timpul să ajutăm competiția pentru a își desfășura activitatea. Încheierea competiției nu este soluția!” a declarat Ionuț Stroe, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.