Aprecierea noastra pentru stabilitate ne poate infrana in prezent excesele emotionale. Luna in Pesti ne dezvolta sentimentele. Cu toate acestea, Venus cea focalizata pe imagine se aliniaza apoi cu Saturn cel serios, aratandu-ne valoarea unei abordari mai calme. Pe masura ce Luna se uneste cu Saturn si face trigon cu Venus, putem chiar sa recunoastem ca pastrarea capului limpede ne ajuta sa ne canalizam impulsurile pline de compasiune in cel mai constructiv mod posibil.

Horoscopul zilei BERBEC

Iti place sa ai de-a face cu oameni care sunt autentici si sinceri, dar astazi poti da peste unii care isi mascheaza sinele lor original. Asadar, invata sa vezi dincolo de aparente, scrie SfatulParintilor. Timpul iti poate cere sa iei decizii rapide pe varii aspecte. Gandeste de doua ori inainte de a fi ferm despre orice miscare si amana alte planuri de actiune pana cand esti gata cu luatul deciziilor, ca sa ai minte clara si inima deschisa spre ce e important.

Horoscopul zilei TAUR

Ia-ti timp departe de agitatie ca sa le petreci in solitudine si reflecta la ce iti doresti cu adevarat de la viata. Ultimele zile au fost intense ca energie deci ai nevoie sa iti reevaluezi obiectivele vietii si cum iti afecteaza actiunile mersul acesteia si relatiile. Calatoriile sunt indicate, cel putin planuri despre ele.

Horoscopul zilei GEMENI

Astazi poti deveni emotional pe aspecte care iti pretind sa ai mai degraba atitudine practica si detasata. Fa distinctia intre ce doresti si ce e bun pentru tine dar cu o abordare obiectiva. Emotii pot clocoti in tine, dandu-ti energia de a trece anumite limite. Informeaza pe toata lumea daca cumva faci acest pas.

Horoscopul zilei RAC

Este o zi buna sa stai linistit si sa iti faci planuri pentru o educatie suplimentara pe care sa o accesezi in viitor. Studiaza, aduna idei despre cursuri insa fii atent sa nu te comiti inca pentru ca mai ai nevoie de informatii. Totodata sa fii atent daca cineva incearca sa profite de pe urma ta.

Horoscopul zilei LEU

Desi ar trebui, astazi nu iti vine sa stai locului o clipa. Ametesti oamenii cu energia ta si cu neastamparul de a fi ba colo ba colo. Poti sa contempli ideea sau detaliile unei calatorii frumoase peste hotare. Este frumos sa visezi despre toate posibilitatile pe care le ai dar nu te comite la nimic azi. Imaginatia iti este prea ridicata ca sa te stabilesti pe ceva anume. Doar bucura-te ca ai alegeri deocamdata.

Horoscopul zilei FECIOARĂ

Daca te simti nelinistit azi, nu te opune, e o reminiscenta de la energiile zilelor trecute. Foloseste aceasta energie ca sa faci ceva fizic. Mergi la plimbare sau fa orice forma de sport. Orice te ajuta sa eliberezi energia in exces se va simti bine. Este important sa fii atent acum la semnalele corpului. Daca te odihnesti bine peste noapte, vei avea maine o zi energizata si te vei putea descurca cu sarcinile curente.

Horoscopul zilei BALANȚĂ

Poti experimenta o deschidere minunata la idei noi si planuri mari. Te bucuri de o imaginatie activa si intuitia iti este ascutita. Ai incredere in tine si in gradul tau de constiinta. Daca un prieten cu o atitudine negativa incearca sa te deturneze de la planurile tale, tu pastreaza-ti perspectiva, ramai conectat cu sursa. Fii in contact cu initiativele tale si vei reusi.

Horoscopul zilei SCORPION

Astazi va fi nevoie sa privesti in urma la cateva etape din anumite evenimente. Poate ca sunt aspecte care ti-au scapat din atentie si derularea evenimentelor dar si reputatia ta pot sa fie atinse din acest motiv. Este bine sa fii rezervat si atent in abordarea ta cu oamenii care se straduiesc sa iti intre in voie.

Horoscopul zilei SĂGETĂTOR

O persoana care a fost in preajma ta de ceva timp dar pe care nu ai remarcat-o cu adevarat va incepe acum sa joace un rol pivotal in mintea ta. Nu este vorba doar de o iubire ci mai degraba de o intalnire intre minte si spirit care te poate lasa cu un sentiment de coplesire. Ia-ti timp ca sa te obisnuiesti cu ideea pentru ca aceasta persoana va ramane mult timp in viata ta.

Horoscopul zilei CAPRICORN

Azi te afli intr-o stare buna ca de visare. Te atrag fanteziile si interpretarile de roluri. Gasesti romantismul peste tot si ai o viata activa din punct de vedere imaginatie si o parte din ea o vei vedea si in realitate duplicata. Poti sa alegi impulsiv sa urmezi un vis, fie in cariera ta fie in relatia ta. Oricum, nu lua decizii majore acum.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Aceasta zi iti este favorabila in mod special pentru petrecerea timpului cu familia. Intareste conexiunea de suflet cu parintii tai sau cu fratii sau savureaza timp in liniste alaturi de partener. Implica-te intr-o activitate distractiva cu copilul/copiii. Chiar daca presiunea muncii iti ameninta starea buna, pune totul deoparte azi si sarbatoreste spiritul de a fi impreuna. Poti fi surprins cate poti invata de la aceste sesiuni de familie.

Horoscopul zilei PEȘTI

Azi poate fi o zi destul de emotionala pentru tine, fiind conectat vrei nu vrei la ganduri si sentimente profunde. Este o perspectiva care te infricoaseaza pentru ca nu este stilul tau sa simti asa adanc, insa daca faci acest pas, el te va duce mai aproape de implinire emotionala. Cineva apropiat tie poate sa devina emotional iar raspunsul tau potrivit este vital acum.