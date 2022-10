Un studiu observațional care a implicat cetățeni francezi, realizată de Institutul Național Francez pentru Sănătate și Cercetare Medicală, a durat mai mult de un deceniu și a evaluat efectele cardiovasculare a utilizării de îndulcitori artificiali.

Până la sfârșitul studiului, cercetătorii au aflat că participanții care au consumat niveluri mai mari de îndulcitori artificiali au experimentat boli cardiovasculare cu o rată mai mare decât participanții care nu au consumat îndulcitori artificiali.

Rezultatele studiului și în conformitate cu poziția actuală a mai multor agenții de sănătate, indică faptul că acești aditivi alimentari, consumați zilnic de milioane de oameni și prezenți în mii de alimente și băuturi, nu ar trebui să fie considerați o alternativă sănătoasă și sigură la zahăr.

Consum mai mare, risc mai mare

La sfârșitul studiului, cercetătorii au comparat numărul de evenimente cardiovasculare pe care le-au experimentat persoanele care au consumat îndulcitori artificiali cu numărul de evenimente pe care le-au experimentat persoanele care nu au consumat acești îndulcitori.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care erau consumatori mai mari de îndulcitori artificiali aveau un risc crescut de boli cardiovasculare în comparație cu neconsumatorii.

Participanții au raportat 1.502 de evenimente cardiovasculare în timpul urmăririi, inclusiv 730 de evenimente de boală coronariană și 777 de evenimente de boală cerebrovasculară.

3 îndulcitori deosebit de problematici

Atunci când oamenii doresc să reducă zahărul din dieta lor, din motive precum încercarea de a pierde în greutate sau încercarea de a-și controla glicemia, pot apela la îndulcitori artificiali.

Autorii studiului nu cred că utilizarea ocazională a îndulcitorilor artificiali este la fel de problematică ca utilizarea zilnică. „Consumul ocazional de îndulcitori artificiali nu este probabil să aibă un impact puternic asupra riscului de BCV și, prin urmare, chiar dacă un anumit consum ar fi putut fi omis, probabil că ar fi avut un impact scăzut asupra rezultatelor studiului.”

În plus, autorii au remarcat că trei îndulcitori artificiali în special au fost asociați cu riscuri mai mari. Potrivit autorilor „Aportul de aspartam a fost asociat cu un risc crescut de evenimente cerebrovasculare, iar acesulfamul de potasiu și sucraloza au fost asociate cu un risc crescut de boală coronariană”.

IMPORTANT: Informațiile din acest articol sunt recomandări generale cu caracter informativ, facultativ, ce nu înlocuiesc indicațiile unui medic specialist.

