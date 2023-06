Membri ai Uniunii Naţionale a Sindicatelor Tesa din Sănătate şi ai Sindicatului cadrelor militare disponibilizate pichetează vineri Ministerul Muncii, nemulţumiţi de modul de aplicare a Legii salarizării unitare. Manifestarea va avea loc între orele 11.30 și 13.00.

”Lume, lume!!! «Orchestra» Uniunii va evolua, vineri, 16 iunie 2023, în fata Ministerului Muncii, între orele 11.30- 13,30 . Vom interpreta cunoscutele şlagăre ale discriminării TESA din ultimii 6 ani la vuvuzele, fluiere şi tobe”, anunţă sindicaliştii pe pagina de Facebook.

Aceştia anunţă că vir avea steagurile României, Uniunii Europene, Uniunii TESA şi Confederaţiei Meridian.

”Noul nostru «album» se numeşte «AJUNGE!» Ajunge cu discriminarea în noua lege a salarizării”, au mai transmis sindicaliştii.

Sindicaliştii au avertizat că organizaţia va declanşa acţiuni de protest care ar putea culmina cu încetarea lucrului pe termen nelimitat , in cazul in care discriminarea salarialā care trenează de 6 ani in sistemul sanitar nu va fi eliminată complet prin noua lege a salarizării .

”De asemenea, Uniunea TESA se va solidariza cu acţiunile de protest ale celorlalte federaţii sindicale din sănătate care susţin eliminarea discriminării personalului TESA, personalului BBC (biologi, biochimişti, chimişti) si a celorlalte categorii de salariaţi din sistem, nedreptăţite de actuala lege a salarizării”, anunţau sindicaliştii.