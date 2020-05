Premierul Ludovic Orban a anunțat astăzi că starea de alertă va fi implementată în România printr-un proiect de lege care cuprinde toate masurile care privesc restrictiile ce vor fi impuse de autoritati dupa data de 15 mai, cand expira satrea de urgenta. Membrii Executivului au luat aceasta decizie tocmai pentru a nu mai exista probleme cum s-a intamplat in cazul amenzilor declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala Romaniei (CCR) in urma cu o saptamana, informeaza Realitatea PLUS.

„Pe 15 mai se incheie stare de urgenta. Noi trebuie sa avem garantia ca vom avea la dispozitie toate elementele necesare pentru a putea continua activitatile desfasurate in ultimele trei luni”, a afirmat Orban, inaintea sedintei de Guvern in care sunt dezbatute propunerile fiecarui minister in parte si la care s-a lucrat toata noaptea de duminica spre luni.

Pentru ca decizia CCR „ne limiteaza foarte mult marja de miscare pentru a putea pastra restrictiile necesare pentru protejarea romanilor, am decis sa elaboram si sa inaintam acest proiect de lege. Ii multumesc ministrului Justitiei pebtru aportul adus”, a subliniat seful Executivului, aratand ca decizia CCR a aparut saptamana trecuta iar reprezentantii Cabinetului sau au fost pusi in situatia de a crea un proiect „extrem de rapid”.

Proiectul de lege ar urma sa mearga in Parlament pentru a primi aprobarea „in regim de urgenta”, drept pentru care este astepta ca acesta sa comporte modificari. In final, acesta trebuie sa fie promulgat de presedintele Klaus Iohannis.

Prezent la dezbateri, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat ca scopul acestei legi este „protejarea viatii si sanatatii cetatenilor in context actual al epidemiei de coronavirus”, precizand ca proiectul cuprinde o serie de masuri pe durata starii de alerta.

Potrivit lui Predoiu, structura proiectului cuprinde o parte cu dispozitii generale ce ii defineste sfera de aplicare (masuri, adresabilitate, durata in timp – doar pe durata starii de alerta) si care, printr-o nota cadru, lasa posibilitatea autoritilor pe viitor sa apeleze la astfel de masuri doar in stare de alerta, daca va mai fi vreo epidemie.

Partea substantiala, spune Predoiu, vizeaza masurile sectoriale pe ficare domeniu in parte. „Sunt masuri in general care se cunosc. Au fost publicate si pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI, nu reprezinta o noutate din acest punct de vedere”.

Vă reamintim că la Guvern are loc o ședință crucială astăzi! Orban, alături de miniștri, trebuie să aprobe măsurile care vor intra în vigoare după 15 mai, când expiră starea de urgență. Tot atunci, România va intra în stare de alertă, situație care e administrată de Guvern și de autoritățile locale, spre deosebire de starea de urgență care a fost decretată de președinte.