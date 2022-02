Un moment mult așteptat de fanii unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume a sosit. Organizatorii UNTOLD anunță primii artiști care vor urca în acest an pe scena principală a festivalului între 4 și 7 august. Unii dintre ei vin pentru prima oară în România sau la UNTOLD. David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, Kygo, Major Lazer, Morten, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner LIVE și Tujamo fac parte din cea de-a șaptea poveste din tărâmul magic creat timp de 4 zile și 4 nopți în Cluj-Napoca.

Lor li se alătură Above & Beyond și artista britanică Anne-Marie, o premieră pentru țara noastră.

Unul dintre cei mai apreciați și așteptați artiști, Kygo, pregătește un show deosebit pentru UNTOLD. DJ-ul și producătorul norvegian este cel care a pus bazele unui nou stil în muzica electronică, tropical house, la care a adăugat instrumentul său preferat, pianul.

În 2014, a lansat primul single, Firestone, o colaborare cu artistul australian Conrad Sewell, iar la finalul lui 2015 a stabilit un record absolut: un milliard de accesări pe Spotify, pentru ca un an mai târziu să ajungă la 2 miliarde de stream-uri. În 2019, Kygo a ajuns în toate topurile lumii cu o versiune cover pentru o piesă iconică, Higher Love. Artistul a fost contactat de Pat Houston, avocata care se ocupă de moștenirea regretatei Whitney Houston și de Clive Davis, de la Sony Music Entertainment, label care gestionează catalogul Whitney Houston, pentru a realiza un cover al acestui hit lansat de Houston în anul 1990. Kygo a folosit înregistrările artistei din acel an, iar producția a fost un succes uriaș: Higher Love a ajuns pe locul 1 în clasamentul Billboard și s-a auzit la radiouri din întreaga lume.

Kygo și-a completat lista colaborărilor memorabile cu ,,What’s Love Got To Do With It” (Tina Turner), și remixul pentru legendara piesă ,,Hot Stuff”, lansată de regina muzicii disco, Donna Summer, în 1979.

MAJOR LAZER, PRIMUL SHOW ÎN ROMÂNIA, LA UNTOLD 2022

O premieră pentru România, la festivalul UNTOLD, este Major Lazer (“soundsystem”), un proiect de muzică electronică format din Diplo, Jillionaire și Walshy Fire. Bazele acestei colaborări unice au fost puse de DJ-ul şi producătorul american Diplo, iar ca stil, muzica trupei este o fuziune de genuri între reggae și dancehall, cu elemente din dance și electro house. Publicația americană Billboard a inclus proiectul Major Lazer în clasamentul celor mai buni 100 de artiști din spectrul dance.

Single-ul ,,Lean On” a ajuns la un număr de 1 miliard 600 de milioane de stream-uri pe Spotify, iar pe platforma YouTube, clip-ul oficial al piesei a trecut de 3 miliarde 160 de milioane de vizualizări.

O altă premieră la festivalul UNTOLD este și Morten, DJ-ul și producătorul danez, unul dintre cei mai activi artiști din muzica electronică. Publicația WeRaveYou l-a inclus în lista artiștilor care au generat o schimbare în spectrul muzicii electronice. Proiectul FUTURE RAVE, la care colaborează cu DJ-ul numărul 1 al lumii, David Guetta, a schimbat dinamica în producția electronică, piesele lansate sub acest nume reușind să domine în clasamentele dedicate producției de muzică electronică.

G-Eazy vine pentru a două oară în România, după ce, în urmă cu 3 ani a performat pe scena festivalului Neversea. El își descrie stilul muzical ca fiind o combinație între cultura anilor 50 și sound-ul rap contemporan. Pentru a atinge succesul de care se bucură, G-Eazy și-a vândut tot și s-a apucat de muzică.

În decembrie 2015 a lansat ,,When It’s Dark Out”, cu single-ul ,,Me, Myself & I” un featuring cu Bebe Rexha, care a ajuns în Top 10 în Billboard Hot 100, clasamentul oficial al Statelor Unite, pe Spotify single-ul depășind 1 miliard de ascultări.

ANNE-MARIE, UNA DINTRE CELE MAI BUNE VOCI FEMININE BRITANICE, VINE PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA

Solista britanică Anne-Marie are în palmares patru nominalizări la Brit Awards, inclusiv la categoria Best British Female Solo Artist, iar din 2021 face parte din juriul The Voice Marea Britanie. În această vară vine pentru prima oară în România. Anne-Marie a avut colaborări de succes cu Clean Bandit – ,,Rockabye”, piesă care a trecut de un milliard o sută de milioane de ascultări pe Spotify, iar melodia ,,FRIENDS”, la care a lucrat cu producătorul american Marshmello, e un alt success, pe YouTube având peste 927 de milioane de vizualizări.

David Guetta nu mai are nevoie de nici o prezentare. Este pentru al doilea an consecutiv, DJ -ul numărul 1 al lumii și va urca din nou în această vară pe scena principală a festivalului.

Above & Beyond se pregătesc pentru primul show la UNTOLD. Jono Grant, Tony McGuiness și Paavo Siljamäki sunt cei trei britanici din spatele celui mai respectat proiect trance. Primul lor album, ,,Tri-State” din 2005 a fost catalogat drept ,,BRILLIANT” și a primit 5 stele din 5 din partea publicației DJ Mag. De la producții orientate spre genul trance până la albume acustice, Above & Beyond au acoperit tot, iar în 2016 și 2018 au fost nominalizati la premiile Grammy la categoria Best Dance Recording.

PAUL KALKBRENNER, O PREMIERĂ PE MAINSTAGE-UL UNTOLD

O premieră pentru mainstage este superstarul techno Paul Kalkbrenner. DJ-ul și producătorul german a fost prezent în fiecare an la festivalul UNTOLD la scena Galaxy, iar în acest an va face show-ul live pe scena principală a festivalului.

Cererea este atât de mare pentru Kalkbrenner, încât Sala Polivalentă a devenit neîncăpătoare pentru el. Iconicul ,,Sky and Sand”, inegalabilul ,,Feed Your Head”, ,,No Goodbye”, ,,Parachute”, ,,Si soy fuego” și multe altele se vor auzi pentru prima oară pe stadionul Cluj-Arena.

Don Diablo, Oliver Heldens și Tujamo completează line-up-ul pentru scena principală a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume.

Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, are, la rândul ei, artiști în premieră: Ann Clue, Reinier Zonneveld (LIVE) și Richie Hawtin. Acestor nume grele din lumea techno li se alătură Jamie Jones B2B Loco Dice și faimosul Boris Brejcha, care și-a creat propriul gen muzical high-tech minimal. Alți artiști vor fi anunțati în curând.

ABONAMENTE UNTOLD 2022

Fanii pot achiziționa abonamente pentru cele 4 zile și 4 nopți de magie de pe untold.com, până pe 11 februarie, la următoarele prețuri:

4 Day Pass General Access Basic: €139 + taxe

4 Day Pass Risk-Free: €149 + taxe

4 Day Pass VIP: €340 + taxe

După 11 februarie, abonamentele General Access Basic vor fi €149 + taxe, iar cele Risk-Free €159 + taxes. Cele VIP vor rămâne la același preț, €340 + taxe. Cei care dețin deja abonamente ANYTIME pot opta să participe la ediția din acest an.

Festivalul UNTOLD se bucură de o extindere a parteneriatelor media naționale, astfel că pe lângă partenerii media deja de tradiție, PRO TV (VOYO), KISS FM și REPUBLICA, începând din acest an se alătură oficial și Digi24, televiziunea cu cea mai mare creștere de audiență din țară, dar și DigiFM, radioul cu cea mai mare acoperire din România.

Cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD are loc în acest an între 4 și 7 august.

