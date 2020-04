Printul de Wales se adresează românilor într-un mesaj video cu ocazia Paștelui ortodox, în care evocă actuala criză sanitară și își exprimă dorința de a reveni în România, dar și de a se întalni din nou cu membri ai comunității românesti din Marea Britanie.

Iată mesajul integral al Prințului Charles înregistrat vineri la Birkhall, reședinta sa din Scoția, potrivit Clarence House.

”Doamnelor si Domnilor,

Acum cand romanii de pretutindeni sarbatoresc Pastele Ortodox, doresc sa va spun cat de mult ma gandesc la dumneavoastra intr-unul din cele mai sfinte momente ale anului. Pastele este de regula momentul in care oamenii se aduna, se roaga impreuna si reinnoiesc legaturile lor cu comunitatea si religia din care fac parte. Stiu ca multi romani din Marea Britanie au sperat sa se intoarca in Romania de Paste si sa fie impreuna cu familiile si prietenii lor.

In acest an insa, in mijlocul acestei pandemii teribile care ne afecteaza pe noi toti, lucrurile normale nu sunt posibile.

Stiu ca este foarte greu pentru noi toti, dar mai ales pentru cei care sunt departe de cei dragi.

In acelasi timp, stiu ca multi romani din Marea Britanie joaca un rol indispensabil in sistemul national de sanatate, in caminele de batrani si in alte roluri cheie in aceasta criza sanitara fara precedent. Le suntem profund recunoscatori, si nu am suficiente cuvinte pentru eforturile lor remarcabile care sunt apreciate de noi toti.

In ceea ce ma priveste, abia astept ca la un moment dat, in viitor, sa revin in Romania, o tara care are un loc atat de special in inima mea, dar si sa ma intalnesc din nou cu membri ai comunitatii romanesti din Marea Britanie. Pana atunci nu pot decat sa va doresc Paste Fericit si sa va spun ca sunteti in gandurile si rugaciunile mele.

Hristos a Inviat!”