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Politica· 1 min citire
Ședința de guvern se amână pentru ora 15:00. Bolojan nu a obținut toate avizele
Ilie Bolojan
Publicat7 aug. 2026, 14:51
SursăRealitatea PLUS
Ședința de guvern se amână pentru ora 14:30. Ilie Bolojan nu are toate avizele pentru a tăia curentul consumatorilor industriali.
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