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Actualitate· 2 min citire
Vremea se schimbă în România. Cod galben de vânt în sud-est și temperaturi ridicate în vest
Publicat28 aug. 2026, 08:12
Actualizat28 aug. 2026, 08:16
SursăRealitatea PLUS
Vremea se menține în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, însă sud-estul României rămâne sub atenționare cod galben de vânt. Meteorologii anunță rafale de până la 70 km/h, în timp ce în vest, temperaturile ridicate vor aduce disconfort termic în Banat. În București, maximele vor ajunge la 27–28 de grade Celsius.
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