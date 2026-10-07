Au ocolit contorul și au rupt sigiliul. Polițiștii anchetează un caz de furt de energie în Bistrița

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au deschis un dosar penal după ce, în urma unui control efectuat în comuna Ilva Mare, au fost descoperite două instalații clandestine care permiteau consumul de energie electrică fără ca aceasta să fie înregistrată de contor.
Neregulile au fost sesizate la 112 de reprezentantul unei societăți de furnizare a energiei electrice. Controlul a avut loc marți, 6 octombrie, iar verificările sunt continuate de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sângeorz-Băi.
Au ocolit echipamentul de măsurare
Echipele furnizorului au identificat, la grupul de măsură aferent unui imobil, două instalații care ocoleau echipamentul de măsurare. Potrivit primelor constatări, aceste instalații ar fi permis consumul necontorizat de energie electrică.
Polițiștii au mai descoperit că sigiliul aplicat la grupul de măsură era rupt. Neregulile au fost raportate imediat autorităților, iar polițiștii au început cercetările pentru stabilirea persoanelor responsabile și a modului în care au fost realizate modificările instalației.
Prejudiciul nu a fost încă stabilit
În acest caz a fost întocmit un dosar penal, iar ancheta continuă pentru documentarea faptelor și stabilirea întregului prejudiciu. Deocamdată, valoarea energiei consumate fără înregistrarea în sistemul de măsurare nu a fost calculată.
Polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care au fost montate instalațiile clandestine și cine se face responsabil pentru intervențiile asupra grupului de măsură.