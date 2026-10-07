Au ocolit contorul și au rupt sigiliul. Polițiștii anchetează un caz de furt de energie în Bistrița

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 oct. 2026, 16:53

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au deschis un dosar penal după ce, în urma unui control efectuat în comuna Ilva Mare, au fost descoperite două instalații clandestine care permiteau consumul de energie electrică fără ca aceasta să fie înregistrată de contor.

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