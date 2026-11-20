Circulația feroviară între Larion și Silhoasa este afectată după ce trei copaci au căzut în gabaritul liniei de contact. CFR intervine pentru remedierea situației.
Circulația feroviară între stațiile Larion și Silhoasa a fost afectată vineri, 20 noiembrie, după ce trei arbori au căzut în gabaritul liniei de contact, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Incidentul a impus intervenția echipelor CFR Infrastructură pentru îndepărtarea copacilor și verificarea instalațiilor feroviare.
Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, arborii prăbușiți au ajuns în zona infrastructurii de electrificare, existând riscul afectării instalațiilor necesare circulației trenurilor electrice.
Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru evaluarea situației și eliminarea pericolelor, astfel încât traficul feroviar să se poată desfășura în condiții de siguranță.
Trei arbori au căzut în zona liniei electrificate
Incidentul s-a produs pe tronsonul feroviar dintre Larion și Silhoasa, unde căderea celor trei copaci a afectat zona de siguranță a liniei de contact.
Personalul CFR Infrastructură trebuie să verifice starea instalațiilor de electrificare și să se asigure că nu există elemente care pot pune în pericol circulația trenurilor.
Intervențiile sunt necesare pentru îndepărtarea arborilor și verificarea gabaritului de liberă trecere, astfel încât să fie restabilite condițiile normale de trafic.
Vremea nefavorabilă pune probleme circulației feroviare
Incidentul are loc în contextul fenomenelor meteorologice care au afectat mai multe zone ale țării, în special prin intensificări ale vântului și rafale puternice.
Căderea arborilor în apropierea căilor ferate reprezintă un risc pentru infrastructura feroviară, în special pentru liniile electrificate și instalațiile de alimentare cu energie.
CFR Infrastructură monitorizează situația și intervine prin echipele specializate pentru remedierea problemelor provocate de condițiile meteo.
Călătorii sunt sfătuiți să urmărească informațiile transmise de operatorii feroviari privind eventualele întârzieri sau modificări ale circulației trenurilor.