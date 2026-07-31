AUR solicită Guvernului Republicii Moldova să reanalizeze anularea concertului de Ziua Limbii Române

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) critică decizia Guvernului Republicii Moldova de a anula concertul oficial dedicat Zilei Limbii Române, marcată pe 31 august, și solicită reanalizarea deciziei.
'Indiferent de justificările financiare invocate, un stat care își respectă identitatea nu economisește tocmai la capitolul memorie, cultură și simboluri naționale. 31 August nu este o zi oarecare din calendar. Este ziua care amintește de revenirea la alfabetul latin, de lupta pentru afirmarea limbii române și de sacrificiul celor care au făcut posibilă renașterea națională din Basarabia. Este una dintre cele mai importante sărbători identitare ale Republicii Moldova. Actualul premier, domnul Vasile Tofan, își începe mandatul cu stângul, printr-o decizie care transmite un semnal profund nefavorabil afirmării identității românești în Republica Moldova. Anularea concertului public dedicat Zilei Limbii Române și mutarea accentelor festive strict pe Ziua independenței din 27 august (independență față de România?!) reprezintă primul mare gest politic al noului executiv și riscă să fie percepută ca un act deloc favorabil României, îndreptat împotriva unuia dintre cele mai importante simboluri identitare ale românilor dintre Prut și Nistru', se arată într-un comunicat al AUR transmis, vineri, AGERPRES.
Potrivit AUR, 'prin această decizie, premierul Tofan se plasează, din păcate, în aceeași linie moldovenistă consacrată de guvernele care s-au succedat la Chișinău în ultimele trei decenii - de la agrarieni și Guvernul Sturza, la regimul Voronin, guvernările Filat, regimul Plahotniuc și până la actuala guvernare'.
'Dincolo de diferențele de discurs și de orientare geopolitică, prea multe dintre aceste guverne au avut în comun sindromul 'Prea multă Românie!', respectiv reținerea de a afirma fără echivoc identitatea românească a Republicii Moldova și tendința de a diminua importanța simbolurilor românești. Din păcate, actualul premier pare să continue această tradiție. Timp de peste trei decenii, această zi a fost marcată prin manifestări culturale și artistice ample, reunind cetățenii în jurul limbii române. Reducerea acestei sărbători la un singur eveniment administrativ transmite un mesaj greșit și periculos: că identitatea națională poate deveni o cheltuială dispensabilă. (...) Limba română nu se economisește, limba română se sărbătorește!', a subliniat AUR.
Conform comunicatului, 'dacă Guvernul Republicii Moldova dorește cu adevărat să reducă cheltuielile bugetare', AUR îi sugerează 'să înceapă prin eliminarea finanțării și a manifestărilor dedicate sărbătorilor și comemorărilor de inspirație sovietică, nu prin diminuarea celei mai importante sărbători consacrate limbii române'.
'AUR consideră că economiile bugetare trebuie făcute prin reducerea risipei și a privilegiilor, precum și prin renunțarea la finanțarea manifestărilor care glorifică simbolurile ocupației sovietice, nu prin diminuarea celor mai importante sărbători ale românilor dintre Prut și Nistru. Limba română nu este doar un mijloc de comunicare. Ea reprezintă fundamentul identității naționale, legătura istorică și culturală dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului și principalul reper al apartenenței Republicii Moldova la spațiul cultural românesc și european. Solicităm Guvernului Republicii Moldova să reanalizeze această decizie și să redea Zilei Limbii Române amploarea și demnitatea pe care le merită', se mai transmite în comunicat.