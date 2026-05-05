Bărbat reținut după ce și-a agresat și tâlhărit fosta concubină

Un bărbat de 34 de ani, originar din județul Bistrița-Năsăud, a fost reținut de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Dej, fiind acuzat de tâlhărie.

Incidentul s-a petrecut luni, 4 mai 2026, într-o spălătorie auto din Dej, unde acesta ar fi abordat-o pe fosta sa concubină, o femeie de 36 de ani din localitatea Mica.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Cluj, bărbatul ar fi încercat să obțină de la femeie o sumă de bani. În momentul în care aceasta nu i-a oferit banii solicitați, situația a degenerat, iar agresorul ar fi recurs la violență. El este acuzat că a strâns-o de gât și a lovit-o în zona feței, după care ar fi luat suma de 1.100 de lei dintr-un portofel aflat în autoturismul victimei.

După sesizarea autorităților, polițiștii au intervenit și au evaluat riscul la care era expusă femeia. Ca măsură de protecție, pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar victima a fost informată despre drepturile sale și despre măsurile legale de care poate beneficia. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, urmând să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți pentru stabilirea altor măsuri preventive.