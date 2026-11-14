Căsuțele pentru Târgul de Crăciun, vandalizate! Polițiștii caută vinovații

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun sunt în toi. În Parcul Municipal au fost deja amplasate căsuțele producătorilor locali.
Doar că azi-noapte, două dintre căsuțe au fost vandalizate. Persoana sau persoanele care le-au vandalizat au folosit un fierăstrău, șurubelnițe, au rupt lemn și au scos produse pe care le-au abandonat pe jos.
Îi vom căuta pe camere. Iar pe perioada târgului vom pune patrulă în proximitate!” a declarat, pentru Bistrițeanul.ro, primarul Gabriel Lazany.
„Nu știu dacă s-a furat ceva. Încă nu știm acest lucru. Dimineață când am trecut pe aici, am văzut ce s-a întâmplat. Am chemat poliția locală și le-am spus să cheme și pe cei de la municipiu, să verifice camerele din apropiere. Chiar dacă nu îi vom vedea clar, de aproape, măcar să vedem cum sunt îmbrăcați și să îi reperăm pe celelalte camere din oraș!” a explicat Lazany.
Întrebat dacă vandalizarea celor două căsuțe va afecta deschidersa Târgului de Crăciun, primarul a explicat că există căsuțe de rezervă.
„Nu va fi afectată deschiderea Târgului. Avem căsuțe de rezervă și le vom înlocui pe cele două vandalizate. Va fi ceva de lucru, dar asta e. Nu avem ce face.
Iar pe perioada târgului vom pune patrulă în proximitate!” a concluzionat primarul Gabriel Lazany.