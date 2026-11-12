Centrul Bistriței devine pietonal: acces auto doar dimineața și seara, bolarzi digitali

Regulile de circulație din centrul istoric al Bistriței se schimbă radical: suprafața carosabilă scade cu 75%, accesul auto este restricționat prin bolarzi retractabili, iar livrările comerciale sunt limitate la primele ore ale zilei.
Proiectul de mobilitate durabilă din centrul Bistriței reduce suprafața carosabilă de la 16.898 de metri pătrați la 4.186 de metri pătrați, o scădere de 75%. Spațiul pietonal se extinde cu 2.826 de metri pătrați, ajungând la un total de 29.378 de metri pătrați dedicați exclusiv deplasării pe jos.
Pe lângă extinderea zonelor pietonale, proiectul creează o rețea de 1.903 metri pătrați de piste noi pentru biciclete pe arterele centrului istoric, acolo unde până acum nu exista nicio variantă dedicată vehiculelor nemotorizate.
Acces restricționat prin bolarzi digitali
Traficul auto va fi blocat fizic în afara programelor autorizate, folosind bolarzi retractabili acționați digital. Sistemul de control va fi instalat la capătul pietonalului Liviu Rebreanu, în zona Raiffeisen și la capătul străzilor de legătură.
Accesul este permis doar în următoarele condiții:
Aprovizionare comercială și curierat: între orele 05:00 și 09:00, pentru vehicule cu o masă maximă autorizată de cel mult 3,5 tone. Viteza este limitată la 10 km/h, iar staționarea pentru încărcare-descărcare nu poate depăși 15 minute.
Colectarea deșeurilor: utilajele de salubritate pot opera între orele 05:00 și 07:00.
Riverani: locuitorii din zonă au acces auto între orele 05:00 – 09:00 și 20:00 – 24:00. Permisul digital de rezident oferă drept de tranzit, dar nu și de parcare în zona pietonală.
Intervenții de urgență: ambulanța, pompierii, poliția și echipele de intervenție la rețele au acces necondiționat, 24 de ore din 24.
Parcări dedicate și circuite buclate
Pentru a rezolva problema staționării, Primăria Bistrița transformă parcarea existentă de la capătul pietonalului Liviu Rebreanu într-o zonă securizată cu locuri prealocate exclusiv riveranilor. Un al doilea punct de parcare rezervat va fi delimitat în zona Raiffeisen și la capătul străzii adiacente.
În afara acestui proiect, municipalitatea pregătește o construcție separată a unei parcări publice pe amplasamentul actual al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea.
Harta rutieră se reorganizează prin eliminarea traficului de tranzit și crearea unor circuite cu sens unic. Circulația auto din jurul Bisericii Evanghelice este desființată, iar segmentul din fața Primăriei devine o zonă de tip shared space, unde mașinile circulă ocazional, la nivelul pavajului.
Strada Dogarilor, situată lângă zidul cetății medievale, devine complet pietonală, cu acces permis doar riveranilor. Strada va avea o deschidere nouă către Parcul Municipal, în zona fostului labirint.
Circuitul de sensuri unice pentru accesul locatarilor se va desfășura pe traseul format din străzile Mihail Kogălniceanu, Albert Berger, Constantin Dobrogeanu Gherea, Alexandru Vlahuță, Ciprian Porumbescu și Vasile Nașcu. Arterele Constantin Dobrogeanu Gherea, Alexandru Vlahuță, Ciprian Porumbescu și Vasile Nascu vor fi reamenajate fără diferențe de nivel între trotuar și carosabil, pietonii având prioritate absolută.
Restricții pentru biciclete și supraveghere
Pe axa pietonală principală este interzis circulația cu vehicule pe roți. Bistrițenii pot intra în zona centrală cu bicicletele sau trotinetele, dar trebuie să le împingă pe jos.
Proiectul include stații moderne de încărcare pentru biciclete electrice pe străzile Liviu Rebreanu și Nicolae Titulescu, alături de rastele de staționare. Supravegherea noului regim va fi asigurată de Poliția Locală Bistrița, în colaborare cu Poliția Română. Nerespectarea regulilor, accesul peste tonajul admis sau parcarea neautorizată vor fi sancționate.