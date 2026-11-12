Centrul Bistriței devine pietonal: acces auto doar dimineața și seara, bolarzi digitali

Publicat 12 nov. 2026, 12:12 Sursă realitatea.net

Regulile de circulație din centrul istoric al Bistriței se schimbă radical: suprafața carosabilă scade cu 75%, accesul auto este restricționat prin bolarzi retractabili, iar livrările comerciale sunt limitate la primele ore ale zilei.

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