Temperaturile s-au prăbușit în toată țara. Cât țin ploile / Prognoza ANM

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 09:13

După ziua de vineri, când în sudul României s-au înregistrat până la 28 de grade Celsius, temperaturile vor coborî sub zero în noaptea de duminică spre luni, iar ploile se vor opri temporar pentru aproximativ 48 de ore.

Distribuie articolul