Urs găsit decapitat și jupuit în Bistrița-Năsăud. Poliția anchetează un posibil caz de braconaj
Urs găsit decapitat în Bistrița
Un urs a fost găsit decapitat, jupuit și fără labe în Bistrița-Năsăud. Poliția anchetează un posibil caz de braconaj la Teaca.
Un urs a fost găsit împușcat, decapitat și jupuit pe un fond cinegetic din județul Bistrița-Năsăud. Animalului îi lipseau capul, blana și labele, părți care ar putea fi valorificate ca trofee. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cine a ucis animalul și în ce împrejurări. Autoritățile forestiere suspectează, la rândul lor, un posibil caz de braconaj.
Descoperirea a fost făcută în noaptea de 7 spre 8 noiembrie 2026, în apropierea localității Teaca, județul Bistrița-Năsăud. Polițiștii au intervenit după un apel la 112, au securizat zona și au ridicat probe pentru stabilirea circumstanțelor în care a fost ucis animalul.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, ursul ar fi fost împușcat în timpul nopții, iar ulterior persoanele implicate i-ar fi îndepărtat capul, blana și labele. Resturile animalului au fost abandonate pe câmp.
Modul în care a fost mutilat exemplarul ridică suspiciunea că uciderea ar fi avut ca scop obținerea unor trofee destinate comercializării.
Poliția a deschis o anchetă pentru braconaj în județul Bistrița-Năsăud
Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a confirmat că polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au început cercetările la data de 8 noiembrie.
Potrivit comunicatului instituției, anchetatorii s-au sesizat cu privire la posibilitatea ca un exemplar de urs să fi fost braconat pe raza unui fond cinegetic din Teaca.
„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase în vederea stabilirii stării de fapt”, au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.
Ancheta trebuie să stabilească dacă animalul a fost împușcat ilegal, cine sunt persoanele implicate și dacă a existat o autorizație pentru recoltarea exemplarului.
La verificări participă și instituțiile cu atribuții în domeniul controlului activităților cinegetice și forestiere.
Ursul ar putea fi o femelă gestantă. Ce spun activiștii de mediu
Cazul ridică și mai multe semne de întrebare după ce activistul de mediu și jurnalistul independent Lucian Petraș a declarat că animalul ar putea fi o ursoaică gestantă, care este posibil să fi avut și pui mici.
Acesta susține că ursul ar fi fost împușcat noaptea, apoi decapitat și jupuit, iar părțile considerate valoroase au fost luate.
Potrivit activistului, legislația interzice vânarea ursoaicelor care au pui mai mici de doi ani.
Deocamdată, informațiile privind sexul animalului, eventuala stare de gestație și existența unor pui nu au fost confirmate oficial de autorități.
Garda Națională Forestieră: Nu a fost organizată nicio acțiune legală de recoltare a urșilor
Inspectorul general al Gărzii Naționale Forestiere, George Gârbacea, a declarat că în zona respectivă nu a fost organizată nicio acțiune legală pentru recoltarea exemplarelor de urs.
Oficialul a catalogat incidentul drept o activitate ilegală, respectiv un posibil act de braconaj.
Acesta a explicat că identificarea persoanelor implicate în astfel de fapte este dificilă, deoarece acțiunile au loc, de regulă, pe timpul nopții și presupun resurse importante pentru supraveghere și verificări.
Instituția urma să efectueze un control în teren pentru a verifica situația și a stabili eventualele încălcări ale legislației.
Trofeele de urs se vând cu peste 10.000 de lei. Cum funcționează piața neagră
O posibilă motivație a uciderii animalului ar putea fi valoarea comercială a trofeelor de urs.
Cristian Remus Papp, specialist în carnivore mari în cadrul WWF România, a atras atenția asupra anunțurilor de vânzare a blănurilor și capetelor de urs care apar pe site-uri de profil.
Potrivit acestuia, unele blănuri ajung să fie comercializate la prețuri de peste 10.000 de lei, echivalentul a aproximativ 2.000 de euro.
Specialistul consideră că astfel de anunțuri ar trebui verificate de instituțiile competente, întrucât pot ascunde tranzacții cu trofee provenite din activități ilegale de vânătoare.
Cererea pentru blănuri și alte părți ale animalelor sălbatice poate alimenta fenomenul braconajului, în special atunci când trofeele pot fi valorificate la prețuri ridicate.
Sesizare privind momelile folosite pentru atragerea urșilor în pădure
Descoperirea de la Teaca vine într-un context în care autoritățile forestiere au primit anterior o sesizare privind amplasarea unor momeli și nade realizate din cadavre de animale.
Sesizarea a fost transmisă Gărzii Forestiere Naționale la 26 octombrie 2026, iar la 3 noiembrie documentul a fost direcționat către Garda Forestieră Cluj pentru verificări și dispunerea măsurilor necesare.
Folosirea unor astfel de momeli pentru atragerea urșilor este interzisă.
Specialiștii avertizează că hrănirea artificială cu resturi de animale poate modifica comportamentul natural al carnivorelor mari și le poate determina să asocieze prezența oamenilor cu surse de hrană.
Până în prezent, autoritățile nu au confirmat existența unei legături directe între sesizarea privind momelile și uciderea ursului descoperit în apropierea localității Teaca.
Un alt animal, un zimbru, a fost găsit decapitat în Bistrița-Năsăud
Cazul ursului nu este singurul incident de acest fel care a provocat indignare în județ.
În luna octombrie, un zimbru a fost găsit decapitat pe o pășune montană din Bistrița-Năsăud. Și atunci, capul animalului fusese îndepărtat, iar restul cadavrului fusese abandonat.
Incidentul a generat numeroase reacții, existând suspiciunea că animalul ar fi fost ucis pentru obținerea unui trofeu.
Cu toate acestea, ancheta nu a produs până acum o concluzie oficială, iar autoritățile nu au anunțat identificarea vreunui suspect.
Cele două cazuri readuc în atenție problema braconajului și a comercializării ilegale a trofeelor provenite de la animale sălbatice.
Ancheta privind ursul găsit decapitat și jupuit la Teaca este în desfășurare. Polițiștii trebuie să stabilească cine a împușcat animalul, dacă a fost vorba despre o acțiune ilegală de vânătoare și ce s-a întâmplat cu părțile corpului îndepărtate.
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