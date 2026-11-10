Tragedie de proporții pe o autostradă din Bulgaria: 12 morți și 48 de răniți. Un român, printre victime
Accident Trakia Bulgaria. Foto/Profimedia
Două caramboluri cu aproximativ 50 de vehicule au provocat 12 morți și 48 de răniți pe autostrada Trakia din Bulgaria. MAE confirmă că un român este rănit.
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc marți dimineață, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia din Bulgaria. Două caramboluri produse în condiții de ceață densă, în care au fost implicate aproximativ 50 de autoturisme și vehicule de mare tonaj, s-au soldat cu 12 morți și 48 de răniți, potrivit celui mai recent bilanț oficial. Printre persoanele rănite se află și un cetățean român, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe.
Cele două accidente în lanț s-au produs în apropierea localității Zimnița, în regiunea Iambol, pe ambele sensuri de circulație ale autostrăzii care leagă capitala Sofia de orașul Burgas, de la Marea Neagră.
Primul accident a fost semnalat în jurul orei 7:00, pe sensul de mers către Burgas, în apropierea kilometrului 289. La scurt timp, un al doilea carambol s-a produs pe sensul opus, către Sofia, în apropierea kilometrului 294.
Potrivit autorităților bulgare, vizibilitatea era puternic redusă din cauza ceții dense, iar numeroase autoturisme, camioane și microbuze au fost implicate în coliziuni succesive. Mai multe vehicule au fost răsturnate sau grav avariate.
Un român se află printre persoanele rănite în accidentul din Bulgaria
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că un cetățean român se numără printre persoanele rănite în cele două accidente produse pe autostrada Trakia.
Între timp, bilanțul tragediei a crescut la 12 persoane decedate și 48 de răniți. Autoritățile bulgare au mobilizat echipaje de poliție, pompieri și ambulanță din mai multe regiuni pentru salvarea victimelor și transportarea acestora la spitale.
Unitățile medicale din Iambol și Sliven au fost mobilizate pentru preluarea răniților, inclusiv a celor aflați în stare gravă.
Camionul care a trecut pe contrasens ar fi declanșat primul carambol
Primele informații prezentate de autoritățile bulgare indică faptul că primul accident ar fi fost provocat de un camion care a trecut peste linia de separare a sensurilor de mers.
Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții Ministerului de Interne, camionul a intrat în coliziune cu alte vehicule, inclusiv cu un autobuz și un camion care transporta cereale. Impactul a declanșat o succesiune de ciocniri în care au fost implicate mai multe mașini.
Anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-au produs cele două accidente.
Autostrada Trakia, închisă în ambele sensuri. A fost activat sistemul BG-ALERT
În urma accidentelor, circulația pe autostrada Trakia a fost suspendată în ambele direcții, iar șoferii au fost redirecționați către rute alternative.
Autoritățile au activat sistemul de avertizare BG-ALERT pentru informarea conducătorilor auto cu privire la restricțiile de trafic și traseele ocolitoare.
Intervenția echipelor de salvare a fost îngreunată de numărul mare de vehicule avariate și de condițiile meteorologice nefavorabile.
De asemenea, în trei municipalități din regiunea Iambol a fost declarată stare de urgență parțială, iar pentru gestionarea situației au fost mobilizate resurse suplimentare.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, Raed Arafat, a precizat că Bulgaria nu solicitase, până la momentul declarației, sprijin din partea autorităților române.
Tragedia de pe autostrada Trakia este unul dintre cele mai grave accidente rutiere produse în Bulgaria în ultimii ani. Operațiunile de intervenție și cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentelor au continuat pe parcursul zilei de marți.
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