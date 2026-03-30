Criza multiplă în care e aruncată România. Miron Mitrea: „În cazul alegerilor anticipate, marele câștigător ar fi AUR!”

O nouă ediție a emisiunii Culisele Puterii la Realitatea Plus a trecut în revistă cele mai fierbinți subiecte de pe scena politică, iar cel mai aprins rămâne modul în care Executivul a gestionat criza carburanților și instrumentul ales pentru a interveni.

Miron Mitrea, despre criza carburanților

„Sunt foarte multe țări europene care n-au luat, sau care au luat măsuri ca România, care sunt doar formale. Nu ne-am luat nicio măsură, de fapt. Ceea ce guvernul a adoptat prin ordonanță de urgență este un fel de joc, așa, ca să nu zicem că n-au făcut nimica.

Deci nu vă dăm voie să vindeți cu adaos comercial mai mare decât anul trecut. Serios? Ăsta este tot ce a găsit guvernul României ca să... Deci, guvernul României va adopta măsuri simple, cum ar fi reducerea accizei. Ceea ce aș face paranteză.

Acciza minimă impusă de Uniunea Europeană la benzină, de exemplu, este un leu și 80 de bani. În România, noi aplicăm o acciză de 3,06 lei, crescută de curând. Deci noi avem o acciză de aproape, nu chiar de două ori mai mare, de 180%.

Deci dacă noi am coborât acciza la 1,8 lei la benzină, am fi încă în aceleași, cum se zice, în regulile europene. Reguli pe care, paranteza paranteză, eu le consider idioate. Dar asta e altă... mâncare de pește, să vorbim altădată despre subiectul ăsta al accizării stupide în energie, mă rog.

Deci România poate să scadă cu 1 leu 20 acciza la benzină oricând. De la 1 leu 20 până la 3 lei și 6 bani, poate oricând să facă treaba asta. Mai e o chestie la interesantă.

Acciza se pune la litru de benzină și mai după aia se pune impozit, se pune TVA-ul. Deci TVA-ul se aplică și la acciză. Taxa la taxă.

Ceea ce este o mizerie, ca să fim eleganți cu... vizavi de guvernul nostru. Deci nu are niciun fel de probleme guvernul României.

Să adopte niște măsuri care să țină prețul la carburanți într-o zonă rezonabilă. Deci sunt două țări în Europa care au plafonat prețul la carburanți și se joacă cu accizele și cu celelalte taxe în așa fel încât să nu piardă nimeni. Numai câștigă statul.

Dar, când de când a ajuns la guvern, Ilie Bolojan și-a pus cu echipa lui de USR-iști și-a pus o singură țintă, deficitul bugetar. Că ăla era mare.

Dar nu era o tragedie așa cum au prezentat ei, au prezentat o tragedie, ca să-și motiveze anumite acte. Ei au primit acum un cadou extraordinar. Sumele încasate în această perioadă ar trebui să fie mult mai mari datorită acestei chestiuni, dacă el ar fi capabil să le culeagă.

Dacă m-am uitat ieri pe niște date luate de la Ministrul domnul Nazare, dar nu cel care reprezintă el public, nu arată așa bine. Se pare că, deși a crescut prețul mult la carburanți, deși acciza pe acciză, deși acciza e fixă, să nu mai jucăm, facem mișto, deși TVA-ul încasat la carburanți este mult mai mare, per ansamblu lucrurile nu stau bine.

Și aici aș face, o singură mică paranteză. Ungaria, săptămâna trecută, joia, a avut un articol în presa centrală maghiară în care se bucurau de mureau de bucurie pentru că prima oară în ultimii 27 de ani România a mers mai prost într-o lună decât Ungaria.

Ce mare bucurie acolo... în luna februarie, România a avut o cădere a puterii de cumpărare de aproape 3,69 față de o creștere de 1,03 a Ungariei și a fost o mare bucurie politică pentru că comparația opoziției întotdeauna în Ungaria era uite, am fost așa de departe în față românilor și n-au prins...

Deci, stăm prost în manifestare. Atâta vreme cât o să iasă 100 de șoferi la Borșa și or să claxoneze. Când a crescut, la plecarea lui Stolojan din Guvern, când era prim-ministru, înainte de a intra Văcăroiu încă în palatul Victoria, au făcut o șmecherie, au crescut benzina de la 3.60 la 4.00. S-a blocat țara, atâtea mașini au ieșit în stradă. Am umplut țara de mașini scoase.” , a spus analistul Miron Mitrea, exclusiv la Realitatea PLUS.

Miron Mitrea: „Îl aud pe Sorin Grindeanu și nu-l înțeleg!”

„Atâta vreme cât Sorin Grindeanu, că acum, sigur, în ultimele două, trei săptămâni parcă și-a mai revenit, nu se desprinde de ordinele pe care le primește sau indicațiile, sau cum vrei tu să le spui, de la Internaționala Socialistă, de la Bruxelles, el nu poate să meargă la alegeri anticipate, că le pierde de nu se vede.

Deci el, sigur că spunea corect, există acest scenariu pe masă.

Astăzi, două sondaje de opinie ne arată că în cazul alegerilor anticipate, marele câștigător va fi AUR și că nu se poate face guvern fără el. Eu îl aud pe Sorin Grindeanu și nu-l înțeleg. De câte ori vorbește, spune, exclud orice apropiere sau orice guvernare cu AUR.

Părerea mea, a folosi cuvântul exclud în politică este o dovadă de, aici am nevoie de lipsă de inteligență, pentru că îl cunosc Sorin și e un băiat inteligent.

Este o lipsă de independență în a lua anumite decizii. Toată Europa, toată Europa, toată Europa bruxeleză, sau cum să spun, globalistă, progresistă, are această frică față de partidele conservatoare, că sunt conservatoare.

Nu le spun extremiste, nu conservator, nu extremism. Este o diferență imensă între extremism și conservator. Europa nu mai are multe partide extremiste pe masă care să intre prin parlament.

Nu prea. Nici măcar în Olanda, partidul care a câștigat și care are o retorică anti-musulmană și anti-imigrație mult mai dură decât altele. Dar eu nu cred că poate fi numit extremist, pentru că el spune să nu mai fie în țară la el, nu să-i împuște, nu să-i omoare, cum ar fi să spun un partid extremist, un partid extremist evreu.

Deci, această idee, acest mod de a cataloga partidele, este de fapt modul acestui partide centriste, și PSD-ul face și el parte din ele, care conduc Europa de la al Doilea Război Mondial, de a-și proteja jocul între ei, de a nu intra alții în joc.

Câtă vreme Sorin, liderii PSD-ului, nu vor învăța să spună vom face guvern cu ceea ce ne dă, le dau alegerile pe masă.

Alegerile poate să se pună în situația în care AUR-ul va avea 50%, nu va avea, va avea 45%, probabil, posibil, nu știu dacă probabil. Și atunci ce faci? Nu participi la guvernare că ți-a spus Bruxelles-ul că nu-i bine.

Decizia în partid e luată. Nu s-au numit încă șefii la Parchete. La Servicii nu se vor numi. Până nu se vor numi șefii la Parchete. Mandate care se termină...PSD-ul va valsa așa cum îl vezi că valsează. Decizia în

A avut loc o întâlnire zonală la Dâmbovița și colonelul Ștefan, președintele Dâmboviței, a cerut un vot. Au zis că nu vor fără Ilie Bolojan. Și fără USR.

A avut loc o discuție apoi la Brăila. 100%, liderii locali nu mai vor în guvernare în aceste condiții. PSD-ul, liderii naționali, le prezintă următoarea soluție: ne retragem o vreme miniștrii, dacă e nevoie dăm și jos guvernul prin moțiune de cenzură și vom face un guvern noi cu PNL-ul, cu UDMR-ul și cu minoritățile. Și excludem USR-ul și pe Bolojan. Dacă nu putem să excludem USR-ul cu totul, ok, vom vedea cum facem și putem să scăpăm. Ceea ce arată din nou că nu sunt încă stăpâni pe ea. Asta nu este o strategie.” , a completat Miron Mitrea.