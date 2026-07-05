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Darius Olaru a impresionat chiar împotriva FCSB-ului. Românul începe să devină un om de bază la Union Saint-Gilloise

Union ST Gilloise - FCSB 4-0

Union ST Gilloise - FCSB 4-0

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 17:35

FCSB a început cu stângul stagiul de pregătire din Olanda, fiind învinsă categoric de Union Saint-Gilloise, scor 0-4. Meciul a reprezentat însă un moment special pentru Darius Olaru, care a evoluat împotriva fostei sale echipe la scurt timp după transferul în Belgia.

Mijlocașul român a fost titular în formația belgiană și a avut o evoluție apreciată, în fața celor aproximativ 2.000 de suporteri români prezenți în tribune.

Ajuns în această vară la Union Saint-Gilloise după șase ani și jumătate petrecuți la FCSB, Olaru pare să se fi adaptat rapid la noul club. În primul amical disputat pentru vicecampioana Belgiei a oferit două pase decisive, iar împotriva fostei echipe a continuat să lase o impresie bună.

Un moment care a atras atenția s-a produs la o fază fixă. Olaru a executat inteligent o lovitură liberă, a primit mingea înapoi și a trimis o centrare periculoasă în careul apărat de Ștefan Târnovanu. Faptul că i-au fost încredințate fazele fixe încă din primele meciuri arată că stafful tehnic are deja încredere în calitățile sale.

Internaționalul român se pregătește acum pentru debutul oficial în tricoul lui Union Saint-Gilloise, formație care va evolua în preliminariile UEFA Champions League în noul sezon.

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